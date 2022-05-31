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Испанские "разбитые яйца" – после такого завтрака все будут сытыми надолго

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 мая, 07:00
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А еще можно использовать вареную или жаренную картошку, не съеденную накануне. Очень часто эти яйца готовят еще и к ужину
Испанские "разбитые яйца" на завтрак
Испанские "разбитые яйца" на завтрак

По принципу приготовления яиц этот завтрак перекликается с турецким омлетом менемен. Яйца тоже должны слегка схватиться, причем желток остается жидким.

"Разбитые яйца" похожи на еще одно утреннее, но уже испанское блюдо – тортилью де пататас. Для него понадобится картошка.

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На сайте cooking.nytimes.com предлагают взять молодой или старый картофель. Встречаются рецепты с хамоном, его можно заменить вяленой колбасой или любой ветчиной.

Испанские "разбитые яйца"

Испанские "разбитые яйца"
Испанские "разбитые яйца" / Фото: cooking.nytimes.com

Ингредиенты:

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  • 50 г оливкового масла;
  • 2 ч. л. копченой паприки;
  • хлопья красного перца, соль, перец;
  • молодой или старый картофель;
  • 1 средний лук, мелко нарезанный;
  • 4 зубчики чеснока, мелко нарезанные;
  • 4 яйца.

Как приготовить:

  1. Смешайте оливковое масло, паприку, хлопья красного перца, соль, перец и стакан воды. Положите картофель в большую сковороду и залейте смесью оливкового масла.
  2. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и готовьте на сильном огне, пока картофель не станет мягким, от 6 до 9 минут. Если картофель слипается или становится сухим, добавьте еще оливкового масла.
  3. Выложите картофель ровным слоем срезом вниз, затем добавьте лук и чеснок. Накройте крышкой и готовьте от 4 до 6 минут.
  4. Сделайте в картофеле 4 углубления и разбейте по яйцу. Приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и готовьте, пока белки не схватятся, от 4 до 6 минут.
  5. Для подачи аккуратно разбейте желтки ложкой, украсьте зеленью.

И еще один испанский рецепт – курицы чилиндрон с болгарским перцем – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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