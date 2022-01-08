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Испанский пирог "Сантьяго" – вместо муки нужно 250 граммов миндаля

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 января, 12:10
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Миндаль замачивается, подсушивается на сковороде и измельчается в крупку. Кроме сахара и яиц, понадобится немного кофейного ликера. По желанию можно добавить корицу и ваниль
Испанский пирог "Сантьяго"
Испанский пирог "Сантьяго" / Фото: instagram.com/positivo_travel/

В каждой стране и в каждом регионе страны есть десерт, которым там гордятся и который заслуживает особого внимания.

Баски с большим трепетом относятся к своему пирогу с ягодами и заварным кремом, в испанской Галисии есть миндальный пирог "Сантьяго".

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Ароматный и нежный он появился в Средневековье, назван в честь апостола Сантьяго (Святого Иакова). Украшается тогда и сейчас сахарной пудрой в форме креста ордена Сантьяго. Его готовили только очень обеспеченным людям, ведь миндаль в те времена был крайне дорогим.

Сегодня этот красивый пирог можно легко приготовить дома, для его основы нужно 250 граммов измельченного миндаля.

Автор рецепта positivo_travel советует накрывать фольгой пирог во время выпекания и оставить его до полного остывания в духовке.

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Испанский пирог "Сантьяго"

Ингредиенты:

  • Миндаль, сахар – по 250 г
  • Яйцо – 4 шт.
  • Кофейный ликер – 30 мл
  • Лимонная цедра – 3-4 ч. л.
  • Сахарная пудра – для декора

Как приготовить:

  1. Миндаль залить кипятком и оставить на 10-15 минут. Очистить и подсушить в духовке и измельчить. Должна получиться миндальная крупка.
  2. Яйца взбить до образования пышной пены, продолжая взбивать, добавить частями сахар.
  3. Ввести измельченный миндаль частям, двигая венчик снизу вверх.
  4. На дно формы с разъемными боками уложить лист бумаги для выпечки. Дно и бока формы смазать сливочным маслом и припудрить мукой.
  5. Вылить тесто и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на средний уровень. Выпекать 25-30 минут. Если верх начнет подгорать – накрыть фольгой.
  6. Готовый пирог оставить остывать в форме. Когда пирог остынет, переложить на тарелку и украсить сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
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