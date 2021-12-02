Итальянская запеканка мильяччо – нужны творожный сыр, манка и апельсин

Отчетливый цитрусовый аромат и яркий насыщенный вкус – это все о мильяччо, одной из самых красивых итальянских запеканок или пирогов, как удобно.
Традиционно используется рикотта, но если будет творожный сыр, то хуже от этого мильяччо не станет.
Важно – хорошо взбить массу перед выпеканием, а цедру апельсина, которая добавляется в тесто, максимально мелко натереть.
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По словам фудблогера kalabukhovazamira, мильяччо стоит считать готовым, когда во время выпекания он покрывается красивыми трещинками.
В общем, еще одна позиция к списку ярких и красивых запеканок у вас есть.
Запеканка мильяччо – рецепт
Ингредиенты:
- Манная крупа – 200 г
- Молоко – 500 мл
- Вода – 200 мл
- Рикотта – 250 г
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар – 200 г
- Масло сливочное – 40 г
- Лимон – половина
- Цедра одного апельсина
- Экстракт ванилина или ванильный сахар
Как приготовить:
- Молоко, воду, цедру лимона (ломтики) и сливочное масло довести до кипения в сотейнике. Цедру убрать и добавить манку. Тщательно перемешать и охладить.
- Яйца взбить с сахаром, ванилином, цедрой апельсина. Добавить рикотту, массу из манки. Хорошо взбить миксером.
- Форму смазать маслом, вылить тесто.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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