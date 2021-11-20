Пончики зепполе с заварным кремом – готовятся быстро, съедаются в секунду

Зепполе – традиционное итальянское лакомство. Больше всего их любят в Неаполе. Традиционное, потому что этими хрустящими пончиками или пирожными, здесь непринципиально, угощаются в День Святого Иосифа, который католики празднуют 19 марта.
В отличие от французских крошечных пончиков бенье, зепполе большие, в диаметре около 10 сантиметров.
И еще одна прелесть: покрывают их заварным кремом или кремом из меда и сливочного масла, а сверху кладется десертная вишенка.
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Вместо муки для заварного теста alinapiccina предлагает взять рисовый крахмал, так крем будет воздушнее.
Зепполе – рецепт
Ингредиенты для теста:
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 160 г
- Сливочное масло – 90 г
- Вода – 200 мл
- Соль – щепотка
Для крема:
- Молоко цельное – 500 г
- Сахар – 130 г
- Желтки (около 7 шт.) – 125 г
- Рисовый крахмал – 40 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Цедра половины лимона
- Сахарная пудра, десертная вишня – для украшения
Как приготовить:
- Для крема соединить крахмал, сахар, ванильный сахар, желтки. Растереть в однородную смесь. Вливать теплое молоко частями, постоянно помешивая.
- Готовить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая венчиком. В конце добавить ванильный сахар и цедру. Накрыть в контакт пищевой пленкой и остудить.
- Разогреть масло и воду в кастрюле. После того, как закипит, уменьшить огонь до минимума. Добавить просеянную муку и деревянной лопаткой замесить тесто. Когда тесто полностью отойдет от стенок, снять с огня.
- Переложить тесто в миску и продолжать мешать, пока не перестанет идти пар.
- Добавить щепотку соли, ввести яйца по одному и перемешивать, пока смесь не станет однородной и густой.
- Поместить тесто в кондитерский мешок. Выстелить противень пергаментной бумагой и с помощью кондитерского мешка сделать пончики. Для каждого нужно будет сделать два неполных витка, один поверх другого, чтобы получился круг диаметром около 10 см.
- Выпекать при 200 градусах в течение 10 минут, затем – при 180 градусах 25 минут на режиме верх/низ. Дать остыть.
- Используя кондитерский мешок с узкой насадкой, проткнуть каждый зепполе в нескольких местах и заполнить кремом. Можно разрезать поперек и смазать кремом.
- Выдавить немного крема в центр каждого пончика и поместить на каждый вишню. Посыпать сахарной пудрой.
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