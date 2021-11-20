Пончики зепполе с заварным кремом – готовятся быстро, съедаются в секунду

Готовят их из заварного теста. Зепполе можно жарить во фритюрнице или запекать, а украшаются они сахарной пудрой, нежным заварным кремом и десертной вишенкой или каплей варенья

Итальянские пончики зепполе / Фото: instagram.com/pasticceriadelucaegidio

Зепполе – традиционное итальянское лакомство. Больше всего их любят в Неаполе. Традиционное, потому что этими хрустящими пончиками или пирожными, здесь непринципиально, угощаются в День Святого Иосифа, который католики празднуют 19 марта.

В отличие от французских крошечных пончиков бенье, зепполе большие, в диаметре около 10 сантиметров.

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И еще одна прелесть: покрывают их заварным кремом или кремом из меда и сливочного масла, а сверху кладется десертная вишенка.

Вместо муки для заварного теста alinapiccina предлагает взять рисовый крахмал, так крем будет воздушнее.

Зепполе – рецепт

Ингредиенты для теста:

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Яйца – 4 шт.

Мука – 160 г

Сливочное масло – 90 г

Вода – 200 мл

Соль – щепотка

Для крема:

Молоко цельное – 500 г

Сахар – 130 г

Желтки (около 7 шт.) – 125 г

Рисовый крахмал – 40 г

Ванильный сахар – 10 г

Цедра половины лимона

Сахарная пудра, десертная вишня – для украшения

Как приготовить: