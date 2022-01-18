Итальянские сэндвичи трамеццини – идеальный вариант перекуса для взрослых и детей

Готовятся они исключительно из мякиша белого хлеба. В этом рецепте есть ветчина, салями, вяленые помидоры, твердый и сливочный сыр

Итальянские сэндвичи трамеццини / Фото: instagram.com/studenti.ai.fornelli

На Кубе любят сэндвичи Елены Руз, которые сочетают в себе соленый и сладковатый вкусы. В Италии же, в частности в Турине, есть трамеццини, рецепт которых известен с 1925 года.

Они должны быть треугольной формы и исключительно из белого хлеба. Это может быть тостовый. Важно обрезать корочку у ломтиков.

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Набор начинок разный – тунец, запеченная или копченая ветчина. Правда, зелени должно быть много.

А если в доме есть песто – замечательно. Рецепт от studenti.ai.fornelli предусматривает шпажки, на которые нанизываются трамеццини, но это, скорее, праздничная подача.

Эти сэндвичи можно приготовить и в привычном для нас виде.

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Итальянские сэндвичи трамеццини

Итальянские сэндвичи трамеццини / Фото: instagram.com/piemontales.it

Ингредиенты на три порции:

6 ломтиков белого хлеба;

листья зеленого салата;

ветчина;

салями;

вяленые помидоры;

пастообразный сыр;

твердый сыр;

песто;

майонез.

Если любите огромные сэндвичи, то попробуйте приготовить "Неряху Джо" с говяжьим фаршем.

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Как приготовить: