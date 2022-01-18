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Итальянские сэндвичи трамеццини – идеальный вариант перекуса для взрослых и детей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 января, 06:20
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Готовятся они исключительно из мякиша белого хлеба. В этом рецепте есть ветчина, салями, вяленые помидоры, твердый и сливочный сыр
Итальянские сэндвичи трамеццини
Итальянские сэндвичи трамеццини / Фото: instagram.com/studenti.ai.fornelli

На Кубе любят сэндвичи Елены Руз, которые сочетают в себе соленый и сладковатый вкусы. В Италии же, в частности в Турине, есть трамеццини, рецепт которых известен с 1925 года.

Они должны быть треугольной формы и исключительно из белого хлеба. Это может быть тостовый. Важно обрезать корочку у ломтиков.

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Набор начинок разный – тунец, запеченная или копченая ветчина. Правда, зелени должно быть много.

А если в доме есть песто – замечательно. Рецепт от studenti.ai.fornelli предусматривает шпажки, на которые нанизываются трамеццини, но это, скорее, праздничная подача.

Эти сэндвичи можно приготовить и в привычном для нас виде.

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Итальянские сэндвичи трамеццини

Итальянские сэндвичи трамеццини
Итальянские сэндвичи трамеццини / Фото: instagram.com/piemontales.it

Ингредиенты на три порции:

  • 6 ломтиков белого хлеба;
  • листья зеленого салата;
  • ветчина;
  • салями;
  • вяленые помидоры;
  • пастообразный сыр;
  • твердый сыр;
  • песто;
  • майонез.

Если любите огромные сэндвичи, то попробуйте приготовить "Неряху Джо" с говяжьим фаршем.

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Как приготовить:

  1. Разложите хлеб на разделочной доске. У хлеба обрежьте корки. Смажьте ломтики сливочным сыром и песто, разложите ветчину с колбасой.
  2. Следующий слой – вяленые томаты, листья салата, твердый сыр.
  3. Сторону хлеба, которая будет накрывать сэндвич, также смажьте сливочным сыром и песто. Сформируйте сэндвичи. Плотно оберните в фольгу на 20-30 минут, чтобы хлеб слега пропитался.
  4. Перед подачей разрежьте на треугольники.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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