Итальянский деревенский пирог – отличный для семейного обеда и перекуса на работе

Еще удобно, что этот пирог займет у вас немного времени по сравнению с другими. Нужно готовое слоеное тесто, ветчина и моцарелла

Итальянский деревенский пирог / Фото: www.ricettedalmondo.it

Итальянская кухня разнообразна. Тут тебе изысканные мясные мини-рулеты с интересными начинками и вместе с этим – простые деревенские пироги.

Конечно, это не значит, что они прям-таки простые. Пирог, рецепт которого ниже, отличный – об этом говорят отварной картофель, ветчина и моцарелла у него внутри.

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На сайте Ricettedalmondo.it предлагают использовать готовое слоеное тесто и не жалеть сыра и мяса.

Итальянский деревенский пирог

Ингредиенты:

2 листа слоеного теста;

3-4 картофеля (среднего);

200 г ветчины;

150 г моцареллы;

1 яичный желток;

1 ст. л. молока;

соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

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