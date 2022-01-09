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Итальянский деревенский пирог – отличный для семейного обеда и перекуса на работе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 января, 09:01
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Еще удобно, что этот пирог займет у вас немного времени по сравнению с другими. Нужно готовое слоеное тесто, ветчина и моцарелла
Итальянский деревенский пирог
Итальянский деревенский пирог / Фото: www.ricettedalmondo.it

Итальянская кухня разнообразна. Тут тебе изысканные мясные мини-рулеты с интересными начинками и вместе с этим – простые деревенские пироги.

Конечно, это не значит, что они прям-таки простые. Пирог, рецепт которого ниже, отличный – об этом говорят отварной картофель, ветчина и моцарелла у него внутри.

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На сайте Ricettedalmondo.it предлагают использовать готовое слоеное тесто и не жалеть сыра и мяса.

Итальянский деревенский пирог

Ингредиенты:

  • 2 листа слоеного теста;
  • 3-4 картофеля (среднего);
  • 200 г ветчины;
  • 150 г моцареллы;
  • 1 яичный желток;
  • 1 ст. л. молока;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Картофель отварить в кожуре в подсоленной воде. Очистить и нарезать кружочками.
  2. Тесто слегка раскатать, выложить в смазанную растительным маслом форму. Сделать несколько проколов вилкой. Разложить картофель по всей поверхности. Посолить и поперчить. Добавить специи.
  3. Разложить нарезанную ветчину и натертую моцареллу.
  4. Накрыть вторым листом теста, закрепить края. Смазать взбитым желтком с молоком.
  5. Запекать при 200 градусах около 30 минут.

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