Итальянский пирог "12 ложек" – рецепт без сливочного масла (видео)

Тесто замешивается на растительном масле. Правда, немного сливочного все-таки нужно, чтобы смазать форму. У выпечки цитрусовый аромат, за счет цедры и сока лимона

Рецепт пирога "12 ложек" / Фото: istockphoto.com

Не станем утверждать, что это абсолютно итальянский пирог, как миндальный сбризолона. Скорее всего, это отличная наработка и находка фудблогеров.

Пирог экономный, сливочного масла не нужно. Возьмите растительное без выраженного запаха. Для пышности сначала взбиваются яйца с сахаром, потом добавляются остальные ингредиенты.

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Рецепт от Alina FooDee.

Итальянский пирог "12 ложек"

Итальянский пирог "12 ложек" / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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сахар – 12 ст. л.;

растительное масло без запаха – 12 ст. л.;

молоко – 12 ст. л.;

мука – 12 ст. л. с небольшой горкой (около 250 г);

разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой;

щепотка соли;

3 крупных яйца;

цедра и сок половины лимона;

ванильный сахар – 10 г.

Как приготовить:

К яйцам добавить щепотку соли, 12 ст. л. сахара, ванильный сахар. Взбить до пышной светлой массы около 3-4 минут. Добавить 12 ст. л. молока, 12 ст. л. растительного масла, цедру и сок лимона. Смешать 12 ст. л. муки с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам. Дно и стенки формы смазать сливочным маслом, посыпать мукой. Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Каким получается этот пирог – смотрите ниже.

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