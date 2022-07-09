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Итальянский пирог "12 ложек" – рецепт без сливочного масла (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 июля, 14:00
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Тесто замешивается на растительном масле. Правда, немного сливочного все-таки нужно, чтобы смазать форму. У выпечки цитрусовый аромат, за счет цедры и сока лимона
Рецепт пирога "12 ложек"
Рецепт пирога "12 ложек" / Фото: istockphoto.com

Не станем утверждать, что это абсолютно итальянский пирог, как миндальный сбризолона. Скорее всего, это отличная наработка и находка фудблогеров.

Пирог экономный, сливочного масла не нужно. Возьмите растительное без выраженного запаха. Для пышности сначала взбиваются яйца с сахаром, потом добавляются остальные ингредиенты.

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Рецепт от Alina FooDee.

Итальянский пирог "12 ложек"

Итальянский пирог "12 ложек"
Итальянский пирог "12 ложек" / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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  • сахар – 12 ст. л.;
  • растительное масло без запаха – 12 ст. л.;
  • молоко – 12 ст. л.;
  • мука – 12 ст. л. с небольшой горкой (около 250 г);
  • разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой;
  • щепотка соли;
  • 3 крупных яйца;
  • цедра и сок половины лимона;
  • ванильный сахар – 10 г.

Как приготовить:

  1. К яйцам добавить щепотку соли, 12 ст. л. сахара, ванильный сахар. Взбить до пышной светлой массы около 3-4 минут.
  2. Добавить 12 ст. л. молока, 12 ст. л. растительного масла, цедру и сок лимона.
  3. Смешать 12 ст. л. муки с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам.
  4. Дно и стенки формы смазать сливочным маслом, посыпать мукой.
  5. Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.
  6. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Каким получается этот пирог – смотрите ниже.

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Не пропустите еще один схожий рецепт выпечки – пирога "5 ложек".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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