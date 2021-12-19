Итальянское печенье канестрелли – идеально на каждый день и на Рождество

Хорошо, если в доме найдется формочка в виде цветка – это великолепное печенье именно так должно выглядеть. Тесто замешивается на вареных желтках

Хрустящее печенье канестрелли / Фото: instagram.com/insideafoodieskitchen/

Всегда, когда в тесте есть вареные желтки, то это значит, что мы получим максимально рассыпчатое печенье, которое растает во рту за несколько секунд.

Об одном таком рецепте – печенья из детства "Трюфель" – мы рассказывали подробно.

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Для этого, итальянского, нужно два вареных желтка и много сахарной пудры. Она среди ингредиентов и обильно украшает уже готовую выпечку.

Особенность: классическое итальянское печенье должно быть в виде цветка, нужна будет соответствующая формочка.

Рецепт взят у фудблогера insideafoodieskitchen.

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Хрустящее печенье канестрелли

Ингредиенты:

по 100 г муки, крахмала;

50 г сахарной пудры;

120 г сливочного масла;

2 желтка;

ваниль;

цедра 1 лимона.

Как приготовить: