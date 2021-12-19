Итальянское печенье канестрелли – идеально на каждый день и на Рождество

Всегда, когда в тесте есть вареные желтки, то это значит, что мы получим максимально рассыпчатое печенье, которое растает во рту за несколько секунд.
Об одном таком рецепте – печенья из детства "Трюфель" – мы рассказывали подробно.
Для этого, итальянского, нужно два вареных желтка и много сахарной пудры. Она среди ингредиентов и обильно украшает уже готовую выпечку.
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Особенность: классическое итальянское печенье должно быть в виде цветка, нужна будет соответствующая формочка.
Рецепт взят у фудблогера insideafoodieskitchen.
Хрустящее печенье канестрелли
Ингредиенты:
- по 100 г муки, крахмала;
- 50 г сахарной пудры;
- 120 г сливочного масла;
- 2 желтка;
- ваниль;
- цедра 1 лимона.
Как приготовить:
- Вареные желтки протереть через сито. Добавить остальные ингредиенты, быстро замесить тесто и положить в холодильник на 30 минут.
- Раскатать тесто толщиной в 1 см, пользуясь формочкой в виде цветка, вырезать печенье.
- Выпекать при 170 градусов до золотистой корочки.
- Как остынет, готовое печенье посыпать сахарной пудрой.
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