На сметане, с авокадо и постный яблочный – 3 рецепта домашнего майонеза

Праздники продолжаются, а это значит, что салаты еще будут готовиться. Конечно, можно купить проверенный майонез, но вкуснее, если соус будет приготовлен лично. Например, воспользоваться быстрым рецептом из молока и яиц.
Сегодня легко выбрать оптимальный для себя ну и приготовить. Варианты ниже, со страницы iamcookru, просты в реализации.
Нужно объединить все ингредиенты и смешать в блендере или с помощью миксера. По желанию в майонез из авокадо вместо воды можно взять белое сухое вино.
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Майонез из сметаны
Ингредиенты:
- Сметана – 200 мл
- Яйца – 2 шт.
- Горчица – 1 ч. л.
- Соль, сахар, специи – по вкусу
Постный яблочный майонез
Ингредиенты:
- Яблоко – 2 шт.
- Растительное масло – 100 мл
- Лимонный сок или яблочный уксус – 2 ч. л.
- Горчица, сахар – по 1 ч. л.
- Соль, специи – по вкусу
Майонез из авокадо
Ингредиенты:
- Авокадо – половина
- Масло растительное, лимонный сок – по 1 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Вода или вино – 100 мл
- Соль, перец – по вкусу