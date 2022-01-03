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На сметане, с авокадо и постный яблочный – 3 рецепта домашнего майонеза

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 января, 12:10
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Для соуса с яблоком и авокадо их нужно очистить и тщательно перебить в блендере. К майонезу на сметане нужны яйца. Специи и горчицу добавляйте по своему вкусу
Рецепты домашнего майонеза на сметане, с авокадо и яблоком
Рецепты домашнего майонеза на сметане, с авокадо и яблоком / Фото: Unsplash

Праздники продолжаются, а это значит, что салаты еще будут готовиться. Конечно, можно купить проверенный майонез, но вкуснее, если соус будет приготовлен лично. Например, воспользоваться быстрым рецептом из молока и яиц.

Сегодня легко выбрать оптимальный для себя ну и приготовить. Варианты ниже, со страницы iamcookru, просты в реализации.

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Нужно объединить все ингредиенты и смешать в блендере или с помощью миксера. По желанию в майонез из авокадо вместо воды можно взять белое сухое вино.

Майонез из сметаны

Ингредиенты:

  • Сметана – 200 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Соль, сахар, специи – по вкусу


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Постный яблочный майонез

Ингредиенты:

  • Яблоко – 2 шт.
  • Растительное масло – 100 мл
  • Лимонный сок или яблочный уксус – 2 ч. л.
  • Горчица, сахар – по 1 ч. л.
  • Соль, специи – по вкусу


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Майонез из авокадо

Ингредиенты:

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  • Авокадо – половина
  • Масло растительное, лимонный сок – по 1 ст. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Вода или вино – 100 мл
  • Соль, перец – по вкусу

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