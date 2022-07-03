Кабачковая икра на зиму – рецепт с грибами от Лизы Глинской (видео)

Можно использовать шампиньоны или вешенки. Так же используется болгарский перец. Нужной текстуры икры добивайтесь с помощью блендера

Как приготовить кабачковую икру по рецепту Лизы Глинской / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Кабачки – популярный овощ для консервации и заготовок на зиму. С ними несложно работать и как бы вы их не использовали, все равно получится хорошая закуска. О кабачках "Кровавая Мери" мы подробно писали, очень рекомендуем не пропустить этот рецепт.

Liza Glinskaya предлагает пробить готовую икру в блендере, если хочется более однородной текстуры.

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Еще нужен перец чили, не забудьте почистить его от семян и добавляйте по вкусу.

Кабачковая икра

Кабачковая икра на зиму / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

1,5 кг кабачков;

по 400 г лука, болгарского перца, помидоров;

300 г моркови;

200 г грибов (шампиньоны, вешенки);

чеснок, перец чили – по вкусу;

30 мл растительного масла;

соль.

Как приготовить:

Овощи, кроме помидоров, нарезать мелким кубиком. Помидоры бланшировать, снять кожицу, удалить серцевинку и мелко нарезать. Удалить семена у перца чили и мелко нарезать. Выдавить чеснок через чеснокодавку. Отправить в кастрюлю масло и все нарезанные ингредиенты, посолить. Добавить 100 мл воды и тушить на среднем огне около 1-1,5 часа, помешивая. Добавить измельченный укроп, довести до вкуса солью. Снять с огня, дать остыть.

Детали об этой икре смотрите в видео.

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В этом материале найдете рецепт помидоров в собственном соку с минимальным количеством соли. Его автор Евгений Клопотенко.