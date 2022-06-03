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Кабачковый суп по-закарпатски для легкого и вкусного завершения дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 июня, 18:15
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К нему нужно добавить сметану и сливки, суп готовится буквально за 20 минут. Подавайте с гренками
Как приготовить закарпатский суп с кабачками
Как приготовить закарпатский суп с кабачками / Фото: Инстаграм

Супы бывают разными. Если нужно плотно поужинать, готовьте узбекскую маставу, ее еще называют жидким пловом.

Этот, закарпатский, можно есть даже поздним вечером. На русинском языке он называется дыня заправлена. Дыня – это кабачок, заправленный – суп, приготовленный на сметане.

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Готовиться начинает сразу же в кастрюле с толстым дном. Кабачки крупно натираются. Можно посолить их и оставить, чтобы стек сок. Но если этого не делать, то суп будет с максимально кабачковым вкусом.

Рецепт от фудблогера Nataliya Mashika.

Кабачковый закарпатский суп

Кабачковый закарпатский суп
Кабачковый закарпатский суп

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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг;
  • лук – 1 шт.;
  • сметана – 400 мл;
  • сливки 35% – 200 мл;
  • вода – 2 л;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 2 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л. с верхом;
  • паприка сладкая – 1 ч. л.;
  • соль, перец, укроп.

Как приготовить:

  1. Кабачки почистить, крупно натереть. Лук мелко нарезать.
  2. В кастрюле с толстым дном нагреть растительное и сливочное масло. Пассеровать лук около 2 минут до прозрачности. Добавить муку. Готовить 30 секунд до образования однородной массы.
  3. Влить два литра воды, перемешать. Добавить кабачки и снова перемешать. Добавить соль и довести до кипения, варить 4-5 минут. Пену собирать.
  4. Добавить сметану и слегка взбить венчиком. Влить сливки, довести до кипения, варить минуту.
  5. Мелко нарезать укроп и добавить в суп. Дать настояться 15 минут.

Все этапы приготовления супа смотрите в видео от автора рецепта.

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Если любите легкие супы, то обязательно попробуйте его с курицей и крапивой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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