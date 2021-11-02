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Как без особых хлопот разморозить слоеное и дрожжевое тесто

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 ноября, 14:08
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Любое тесто нужно размораживать за 10-12 часов до его использования. Идеально, когда оно оттаивает в холодильнике. Каким бы способом вы не размораживали тесто, обсыпьте его мукой
Как правильно разморозить дрожжевое и слоеное тесто
Как правильно разморозить дрожжевое и слоеное тесто / Фото: Коллаж: Сегодня

В сегодняшних реалиях тесто покупается готовым и используется по назначению – удобно и без лишних хлопот.

Дрожжевое тесто можно приготовить впрок, правильно хранить его и доставать из холодильника, когда хочется что-то испечь.

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Удачная выпечка начинается с разморозки теста – об этом вам скажет каждая опытная хозяйка. Лайфхаки по поводу этого процесса бывают удивительными, например, включить фен и направить на него поток горячего воздуха. Но это крайности. Есть четкие рекомендации.

Итак, как правильно разморозить тесто, речь пойдет о слоеном и дрожжевом, ниже.

Как правильно разморозить слоеное тесто

Слоеное тесто можно разморозить над водяной баней
Слоеное тесто можно разморозить над водяной баней / Фото: Pixabay

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Достаньте тесто из морозилки и заверните в пищевую пленку. Затем его можно обвернуть в кухонное полотенце и положить в теплое место.

Это может быть включенная плита, подоконник под прямыми лучами солнца, водяная баня или батарея. Периодически переворачивайте тесто, чтобы разморозка происходила равномерно.

Когда есть время для разморозки при комнатной температуре, то уберите упаковку, присыпьте тесто мукой, положите в емкость, накройте полотенцем и ждите около 5 часов.

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Как правильно разморозить дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто лучше размораживать при комнатной температуре, присыпав его мукой
Дрожжевое тесто лучше размораживать при комнатной температуре, присыпав его мукой / Фото: Depositphotos

С этим тестом немного сложнее, его тоже желательно размораживать в пищевой пленке или заводской упаковке.

Идеальный способ – это водяная баня.

Если тесто нужно срочно, то хозяйки советуют поместить его на 30-40 секунд в микроволновку при режиме разморозки. Если такого режима нет, то рисковать не нужно.

Под влиянием высоких температур тесто начнет быстро подсыхать на поверхности, а это прямой путь к неудачной выпечке. Она попросту не поднимется.

Еще советуют плотно завернуть продукт в пленку и опустить в теплую воду или вообще размораживаться его несколько минут в духовке при температуре не выше 45 градусов. Понятно, что упаковку нужно снять и уложить тесто в емкость.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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