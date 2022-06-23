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Как готовят плов в Албании и почему он получается рассыпчатым (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 июня, 11:02
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Традиционно готовят в круглой форме. Здесь используются куриные голени, сначала их нужно смазать соусом из оливкового масла и специй
Рецепт албанского плова с курицей
Рецепт албанского плова с курицей

Албанский плов имеет сразу несколько отличий от привычного и хорошо знакомого нам плова.

Первое. В этой стране используется курица, любые ее части. Второе – это способ приготовления. Голени сначала слегка маринуют, потом запекают. Тем временем рис готовится в бульоне на сковороде.

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Потом в круглой форме соединяют все ингредиенты. И третье – морковь для албанского плова добавлять необязательно.

Рецепт от kitchen.727go.com.

Албанский плов с курицей

Албанский плов с курицей
Албанский плов с курицей

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Ингредиенты:

  • куриные голени – 10-18 шт.;
  • рис басмати – 200 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • сливочное масло – 25 г;
  • овощной бульон – 1 литр;
  • оливковое масло – 3-4 ст. л.;
  • паприка, петрушка – по 1 ст. л.;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. В небольшой миске смешать 2 ст. л. оливкового масла, паприку, перец, петрушку и соль.
  2. Каждую куриную голень смазать маслом со специями и выложить в большую глубокую форму для запекания. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  3. В сотейник налить 1-2 ст. л. оливкового масла, добавить 25 г сливочного масла и мелко нарезанный репчатый лук. Обжарить в течение 2-3 минут.
  4. Добавить промытый рис, перемешать и обжарить в течение минуты. Осторожно влить овощной бульон и довести до кипения.
  5. Курицу достать из духовки, убрать из формы на отдельную тарелку. В форму вылить рис вместе с бульоном, равномерно распределить по форме. Сверху выложить куриные голени, оставляя немного пространства между ними.
  6. Накрыть фольгой и поставить куриный плов в духовку еще на 40 минут.

В Иране есть красивая запеканка тах чин, она очень похожа на плов.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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