Как готовят сырники в Литве на завтрак и рецепт с шоколадом

Одна из отличительных черт литовских сырников – это добавление манки вместе с мукой. Хотя так готовят и у нас.
Мы проверили десятки кулинарных сайтов и поняли, что рецептов сырников там тоже много. Кто-то добавляет очень много желтков, кто-то не использует муку, а берет только опять же манку.
Что касается творога, то он должен быть, конечно, жирным. Перетирать его или нет – дело вкуса.
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На сайте Seforeceptai.lt предлагают сделать их с шоколадом, темным или молочным.
Сырники с шоколадом – литовский рецепт
Ингредиенты:
- творог – 300 г;
- яйца – 1 шт.;
- манка – 2 ст. л.;
- мука – 4 ст. л.;
- шоколад;
- сахар – 1 ст. л.;
- щепотка соли.
В Литве тоже готовят борщ, делают его с ушками с сушеными грибами.
Как приготовить:
- Творог растереть, добавить просеянную муку, щепотку соли, сахар, манку, взбить яйцо.
- Замесить тесто, руками сформировать круглые творожные лепешки, положив внутрь каждого по кусочку шоколада.
- Обжарить на разогретой сковороде до красивого румянца.
Как сделать классическое и самое известное блюдо Литвы – цеппелины – узнайте здесь.