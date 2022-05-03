Как готовят сырники в Литве на завтрак и рецепт с шоколадом

Лучше всего, когда творог будет максимально жирным. Для текстуры, чтобы оставались крупинки, его можно не перетирать. Понадобится полплитки шоколада

Сырники на завтрак - литовский рецепт / Фото: instagram.com/maistofotografe

Одна из отличительных черт литовских сырников – это добавление манки вместе с мукой. Хотя так готовят и у нас.

Мы проверили десятки кулинарных сайтов и поняли, что рецептов сырников там тоже много. Кто-то добавляет очень много желтков, кто-то не использует муку, а берет только опять же манку.

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Что касается творога, то он должен быть, конечно, жирным. Перетирать его или нет – дело вкуса.

На сайте Seforeceptai.lt предлагают сделать их с шоколадом, темным или молочным.

Сырники с шоколадом – литовский рецепт

Сырники с шоколадом / Фото: seforeceptai.lt

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Ингредиенты:

творог – 300 г;

яйца – 1 шт.;

манка – 2 ст. л.;

мука – 4 ст. л.;

шоколад;

сахар – 1 ст. л.;

щепотка соли.

В Литве тоже готовят борщ, делают его с ушками с сушеными грибами.

Как приготовить:

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Творог растереть, добавить просеянную муку, щепотку соли, сахар, манку, взбить яйцо. Замесить тесто, руками сформировать круглые творожные лепешки, положив внутрь каждого по кусочку шоколада. Обжарить на разогретой сковороде до красивого румянца.

Как сделать классическое и самое известное блюдо Литвы – цеппелины – узнайте здесь.