Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Блюдо на костре

Полезный завтрак

Глазурь для паски

Сочная курица

Десерт королевы

Как варить гречку
СЕГОДНЯ Еда

Как готовят сырники в Литве на завтрак и рецепт с шоколадом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 мая, 07:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лучше всего, когда творог будет максимально жирным. Для текстуры, чтобы оставались крупинки, его можно не перетирать. Понадобится полплитки шоколада
Сырники на завтрак - литовский рецепт
Сырники на завтрак - литовский рецепт / Фото: instagram.com/maistofotografe

Одна из отличительных черт литовских сырников – это добавление манки вместе с мукой. Хотя так готовят и у нас.

Мы проверили десятки кулинарных сайтов и поняли, что рецептов сырников там тоже много. Кто-то добавляет очень много желтков, кто-то не использует муку, а берет только опять же манку.

Реклама

Что касается творога, то он должен быть, конечно, жирным. Перетирать его или нет – дело вкуса.

На сайте Seforeceptai.lt предлагают сделать их с шоколадом, темным или молочным.

Сырники с шоколадом – литовский рецепт

Сырники с шоколадом
Сырники с шоколадом / Фото: seforeceptai.lt

Реклама

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • манка – 2 ст. л.;
  • мука – 4 ст. л.;
  • шоколад;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • щепотка соли.

В Литве тоже готовят борщ, делают его с ушками с сушеными грибами.

Как приготовить:

Реклама
  1. Творог растереть, добавить просеянную муку, щепотку соли, сахар, манку, взбить яйцо.
  2. Замесить тесто, руками сформировать круглые творожные лепешки, положив внутрь каждого по кусочку шоколада.
  3. Обжарить на разогретой сковороде до красивого румянца.

Как сделать классическое и самое известное блюдо Литвы – цеппелины – узнайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Будь в тренде
Топ-рецепт в TikTok
Готовить
Контроль качества
Как проверить мед?
Узнать
Лайфхак недели
Как варить кофе без турки
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить кофейные зерна?
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять