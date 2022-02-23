Как грузины готовят хачапури по-мегрельски – самый настоящий рецепт

Грузинская кухня овладела многими, она продолжает манить своим разнообразием и вкусовым совершенством.
Неповторимо грузины умеют обращаться с хлебом и сыром, разновидностей хачапури у них десятки. Кроме своего сыра, часто добавляется много зелени, это мхловани, его рецепт мы публиковали.
Теперь хачапури по-мегрельски. В нем много начинки внутри, она же попадает и наверх перед выпеканием.
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Фудблогер из Грузии cookingwithfrancoandmartaрекомендует не лениться и как можно дольше вымешивать тесто.
Хачапури по-мегрельски
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- по 1 ч. л. сухих дрожжей, соли, сахара;
- 400 мл воды;
- 50 мл растительного масла.
Начинка:
- 1 кг тертого или мягкого сыра;
- 1 яйцо;
- желток;
- 50 г сливочного масла.
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Как приготовить:
- В 100 мл воды растворить дрожжи с сахаром. Оставить на 20 минут
- Муку просеять и добавить к ней одну чайную ложку соли, перемешать. Добавить дрожжи, воду. Замесить тесто руками.
- Частями вмешать в тесто растительное масло (40 мл). Оставить в теплом месте на один час. Обмять и оставить еще на 30-60 минут.
- Для начинки тертый сулугуни и мягкий сыр соединить. Натереть к сыру сливочное масло и вбить яйцо, перемешать. Посолить по вкусу.
- Тесто разделить на три части. Обвалять в муке и дать отдохнуть.
- Начинку разделить на три части.
- Расплющить руками тесто. В середину равномерно выложить начинку. Края соединить в центре. Придать форму и припылить мукой.
- Сверху смазать желток, разбавленным в воде.
- Перенести на горячий противень, сделать отверстие посередине. Сверху посыпать сыром.
- Выпекать в разогретой максимально духовке 15 минут.
В видео смотрите, как правильно сформировать хачапури по-мегрельски перед выпечкой.