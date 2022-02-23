Как грузины готовят хачапури по-мегрельски – самый настоящий рецепт

Важно помнить, что в хачапури (любом) начинки должно быть больше теста. Сулугуни, творог и немного моцареллы по желанию – это и есть сама начинка

Хачапури по-мегрельски / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Грузинская кухня овладела многими, она продолжает манить своим разнообразием и вкусовым совершенством.

Неповторимо грузины умеют обращаться с хлебом и сыром, разновидностей хачапури у них десятки. Кроме своего сыра, часто добавляется много зелени, это мхловани, его рецепт мы публиковали.

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Теперь хачапури по-мегрельски. В нем много начинки внутри, она же попадает и наверх перед выпеканием.

Фудблогер из Грузии cookingwithfrancoandmartaрекомендует не лениться и как можно дольше вымешивать тесто.

Хачапури по-мегрельски

Хачапури по-мегрельски / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

500 г муки;

по 1 ч. л. сухих дрожжей, соли, сахара;

400 мл воды;

50 мл растительного масла.

Начинка:

1 кг тертого или мягкого сыра;

1 яйцо;

желток;

50 г сливочного масла.

Здесь узнаете, как сварить суп чихиртму, который грузины считают целебным.

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Как приготовить:

В 100 мл воды растворить дрожжи с сахаром. Оставить на 20 минут Муку просеять и добавить к ней одну чайную ложку соли, перемешать. Добавить дрожжи, воду. Замесить тесто руками. Частями вмешать в тесто растительное масло (40 мл). Оставить в теплом месте на один час. Обмять и оставить еще на 30-60 минут. Для начинки тертый сулугуни и мягкий сыр соединить. Натереть к сыру сливочное масло и вбить яйцо, перемешать. Посолить по вкусу. Тесто разделить на три части. Обвалять в муке и дать отдохнуть. Начинку разделить на три части. Расплющить руками тесто. В середину равномерно выложить начинку. Края соединить в центре. Придать форму и припылить мукой. Сверху смазать желток, разбавленным в воде. Перенести на горячий противень, сделать отверстие посередине. Сверху посыпать сыром. Выпекать в разогретой максимально духовке 15 минут.

В видео смотрите, как правильно сформировать хачапури по-мегрельски перед выпечкой.