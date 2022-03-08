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Как хранить чеснок, чтобы он не сох и не плесневел

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 марта, 10:13
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Это можно делать в пластиковых или картонных ящиках, в стерилизованных банках, пересыпав чеснок солью, а вот в сетках чеснок может быстро высохнуть
Как хранить чеснок в домашних условиях
Как хранить чеснок в домашних условиях / Фото: Pexels

Чеснок – это то, без чего не бывает вкусного борща, мяса, домашних соусов. Чеснок способен сделать ароматными даже самые пресные овощи.

Итак, как обеспечить ему правильные условия хранения и несколько способов, как это сделать, дальше.

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Что нужно сделать первым делом, когда вы принесли чеснок домой

Для начала внимательно его осмотрите. Чеснок с повреждениями или мягкий не стоит даже подготавливать к хранению. Его лучше использовать в пищу сразу. Такой продукт вряд ли переживет зиму.

Сильно очищать чеснок от шелухи не стоит. Шелуха – защита от насекомых и влаги.

Эксперты советуют обрезать корешки ножницами или опалить на газу. Такой процесс остановит вероятное произрастание чеснока в будущем.

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Лучшая тара для хранения чеснока

Пластиковые ящики с отверстиями, корзины и картонные коробки. С последними нужно быть острожными и ставить их в то место, где не бывает влаги.

А вот хранить в сетках не рекомендуют – чеснок может пересохнуть. Лучше делать это в полотняных мешках, в них чеснок можно хранить и в холодильнике в отсеке для овощей.

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Если подержать головки в хорошо концентрированном солевом растворе и высушить, то вы сможете избежать плесени.

Средняя температура для хранения: от 1 до 3 градусов тепла. Если будете хранить на балконе или улице, то чеснок способен выдержать мороз до минус 5.

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Еще несколько способов хранения чеснока

Как хранить чеснок в домашних условиях
Как хранить чеснок в домашних условиях / Фото: Pexels

Это можно делать с помощью обычной соли. Для этого возьмите кастрюлю. На дно насыпьте соль, затем слой чеснока и снова соль.

Тоже самое можно сделать и с помощью муки в стерилизованных банках. Мука будет впитывать опасную для чеснока влагу. Перед тем, как поместите его в тару с мукой, в ней нужно обвалять каждую головку.

Чеснок может храниться в стерилизованных банках и без муки или соли, главное правило – он не должен подвергаться прямым солнечным лучам.

Многие оборачивают каждую головку в несколько слоев пищевой пленки. Перед этим прощупайте чеснок, он не должен быть мягким.В этом материале узнаете, как правильно хранить специи, чтобы они не растеряли свой аромат и вкус.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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