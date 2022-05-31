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Как хранить кабачки в погребе, холодильнике и морозилке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 мая, 10:31
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Оптимальные условия для хранения кабачков – 3-5 градусов выше нуля при влажности воздуха 80-85%. Нужна хорошая вентиляция и полное отсутствие света
Кабачки
Кабачки / Фото: freepik.com

Сезон кабачков открыт. С каждым днем они становятся доступнее. Итак, присматриваемся к выгодным ценам и готовимся к хранению овощей.

И если цветная капуста может храниться в солевом растворе достаточно долго, то кабачки лучше всего держать в замороженном виде.

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Если есть погреб, то застелите деревянный поддон и выложите слой соломы или опилок. Кабачки лучше выкладывать в ряд на расстоянии, чтобы подгнившие овощи не портили остальные.

Также можно хранить их в ящике, поместив кабачки плодоножкой вверх и отделить друг от друга картоном.

И еще несколько советов от канала ОгородГид.

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Как выбрать кабачки для хранения

Хорошо хранятся кабачки с плотной кожурой
Хорошо хранятся кабачки с плотной кожурой / Фото: Pixabay

Ведь уже от этого будет зависеть, насколько долго кабачки пролежат дома. Итак, нужно проткнуть кожуру на одном овоще ногтем. Если сделать это легко не получится, кабачок подходит для хранения.

Оптимальные условия для хранения кабачков – 3-5 градусов выше нуля при влажности воздуха 80-85%, хорошая вентиляция и полное отсутствие света.

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Лучше всего хранить кабачки в отсеке для овощей холодильника. Перед этим каждый кабачок нужно упаковать в бумажные пакеты с перфорацией. Но еще лучше – обернуть их пищевой пленкой. Так кабачки могут храниться до одного месяца.

Здесь читайте, как хранить яйца, если ваш холодильник не работает.

Заморозка кабачков

С тертых кабачков перед заморозкой слейте лишнюю жидкость
С тертых кабачков перед заморозкой слейте лишнюю жидкость

Это самый надежный способ сохранения кабачков. В таком виде они могут пролежать до следующего урожая.

Их можно натереть, нарезать кубиками или слайсами, потом сложить в зип-пакеты, контейнеры или пищевую пленку. Кабачки хорошо хранятся в соседстве с другими овощами.

Что касается тертых кабачков, например, на оладьи, то сначала их нужно немного присолить, оставить на несколько минут и потом слить лишнюю жидкость.

Не пропустите правила хранения грибов в холодильнике, об этом мы писали в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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