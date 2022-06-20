Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны

Сезон лимонада

Десерт за 30 минут

Украинская кухня

Сырники с клубникой

Суп с галушками

Крокеты без картофеля
СЕГОДНЯ Еда

Как хранить киви в холодильнике и при комнатной температуре

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
При комнатной температуре ягода пролежит не более пяти дней. В отсеке для овощей можно увеличить срок годности до двух недель, но нужно соблюдать правила
Правила хранения киви
Правила хранения киви / Фото: freepik.com

Обычно мы ищем требования к хранению сезонных фруктов и овощей, их хочется сохранить на зиму. О правилах хранения кабачков подробно писали.

С киви проще, эти ягоды продаются круглый год. Зачастую мы стараемся покупать их неспелыми, потому что срок дозревания добавляется к хранению. Хорошо дозревают киви при комнатной температуре.

Реклама

При этом в течение пяти-шести дней нужно осматривать ягоды. Мягкие нужно сразу же съесть, иначе они начнут портиться.

Рекомендации и правила с канала Pro Produkt.

Как нужно хранить киви

Киви нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах
Киви нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах / Фото: Pixabay

Реклама

Если ягоды немного не дозрели, поместите в корзину или вазу для фруктов, но в том месте, куда не попадают солнечные лучи. Помогут быстрому созреванию яблоки или бананы, положите их к киви.

Когда нужно сохранить киви на более длительный срок в отсеке для овощей, то и покупать их нужно в упаковке от производителя. Это означает, что ягоды будут без повреждений. Мягкие киви лучше съесть сразу, хранить их долго не удастся.

Нельзя хранить киви в полиэтиленовых пакетах. Лучше всего подойдут контейнеры с отверстиями для поступления воздуха. Бумажные пакеты – тоже хорошо, но в них киви испортятся быстрее.

Реклама

Не мойте ягоды перед хранением, так вы избежите возможного гниения продукта.

Не храните киви рядом с продуктами с сильным запахом. Ягоды быстро их впитают и начнут портиться.

Чтобы сохранить киви до восьми месяцев

Перед заморозкой киви нужно хорошо вымыть и просушить
Перед заморозкой киви нужно хорошо вымыть и просушить

Нужно заморозить ягоды. Для этого хорошо вымойте их и обсушите.

Нарежьте кольцами и выложите в морозилку. После ночи замораживания переложите киви в контейнер или пакеты.

Здесь узнаете все об условиях хранения цветной капусты.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Секреты узбекской кухни
Суп мампар
Готовить
Контроль качества
Как проверить красную рыбу?
Хакнуть
Подборка блюд
Что приготовить из клубники
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить сахар в рационе?
Узнать
Секреты свежести
Как хранить открытую бутылку вина?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя пахлава
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять