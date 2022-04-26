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Как хранить кофейные зерна, чтобы они не растеряли аромат и вкус

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 апреля, 12:42
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Солнечный свет, влага и воздух – это главные враги зерен. Не храните их в прозрачной таре и рядом со специями
Как правильно хранить кофейные зерна
Как правильно хранить кофейные зерна / Фото: marek-kupiec

Любой продукт обязательно будет сохранять свое качество, если ему предоставить нужные для этого условия. О том, как продлить срок годности муки, мы писали, теперь кофе в зернах.

Для начала эксперты не советуют покупать огромные упаковки, лучше пусть они будут меньших объемов.

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Не нужно хранить кофе в бумажных пакетах, лучше держите их в магазинной упаковке или непрозрачной емкости.

Рекомендации из сайта Мasterclass.com.

Как нужно хранить кофейные зерна

Кофе должно храниться в сухом и темном месте
Кофе должно храниться в сухом и темном месте / Фото: freepik.com

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Часто бывает так, что мы вскрываем пачку с зернами и начинаем молоть на несколько дней, а то и недель. Это неправильно.

Пусть кофе будет в зернах, а перемалывать его нужно ровно столько, сколько нужно прямо сейчас.

Молотый кофе быстро теряет свой аромат и вкус.

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В домашних условиях кофе в зернах можно хранить в вакуумной упаковке до двух месяцев. Держите кофе в сухом темном месте. Рядом не должно стоять специй.

Не пересыпайте кофе в прозрачную банку. Емкость должна быть непрозрачной, не пропускать цвет и плотно закрываться.

Идеально, если вы купили упаковку с зипом. В ней его можно и хранить.

И лучшее место для кофе в зернах по мнению экспертов – морозилка. Сроки колеблются от трех до пяти месяцев.

Перед тем, как поместить его туда, плотно закройте упаковку.

Здесь читайте о правильно хранении яиц, если у вас временно нет электричества.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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