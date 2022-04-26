Как хранить кофейные зерна, чтобы они не растеряли аромат и вкус

Любой продукт обязательно будет сохранять свое качество, если ему предоставить нужные для этого условия. О том, как продлить срок годности муки, мы писали, теперь кофе в зернах.
Для начала эксперты не советуют покупать огромные упаковки, лучше пусть они будут меньших объемов.
Не нужно хранить кофе в бумажных пакетах, лучше держите их в магазинной упаковке или непрозрачной емкости.
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Рекомендации из сайта Мasterclass.com.
Как нужно хранить кофейные зерна
Часто бывает так, что мы вскрываем пачку с зернами и начинаем молоть на несколько дней, а то и недель. Это неправильно.
Пусть кофе будет в зернах, а перемалывать его нужно ровно столько, сколько нужно прямо сейчас.
Молотый кофе быстро теряет свой аромат и вкус.
В домашних условиях кофе в зернах можно хранить в вакуумной упаковке до двух месяцев. Держите кофе в сухом темном месте. Рядом не должно стоять специй.
Не пересыпайте кофе в прозрачную банку. Емкость должна быть непрозрачной, не пропускать цвет и плотно закрываться.
Идеально, если вы купили упаковку с зипом. В ней его можно и хранить.
И лучшее место для кофе в зернах по мнению экспертов – морозилка. Сроки колеблются от трех до пяти месяцев.
Перед тем, как поместить его туда, плотно закройте упаковку.
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