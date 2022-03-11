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Как хранить курицу до 12 месяцев без холодильника

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 марта, 13:15
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Это может быть любое мясо курицы. Еще нужны лук, молотая паприка и немного петрушки
Тушенка из курицы
Тушенка из курицы / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты

Как сделать свиниую тушенку, которая тоже хранится долго, мы рассказывали.

Теперь курица, лучше всего, если мясо будет на кости. В этом рецепте используют куриные ножки.

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На один килограмм мяса идет одна чайная ложка соли и одна большая луковица.

Паприку и черный перец добавляйте по своему вкусу.

Рецепт нашли на канале Мелисса Мир – вкусные рецепты.

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Тушенка из курицы

Ингредиенты:

  • куриное мясо – 4 кг;
  • соль – 5 ч. л.;
  • лук – 4 шт.;
  • паприка, черный перец – по 2 ч. л.;
  • уксус (4%) – 4 ст. л.;
  • петрушка – 1 пучок.

Попробуйте приготовить к ужину куриную грудку с начинкой, рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Мясо промыть и обсушить. Добавить соль (4 ч. л.), перец, паприку, уксус, хорошо перемешать.
  2. Лук нарезать кольцами, петрушку – крупно, соединить. Добавить соль (1 ч. л.), перемешать.
  3. На дно стерилизованной банки выложить лук, затем – мясо, затем – лук. Плотно закрыть крышки.
  4. На дно кастрюли выложить полотенце, поставить банки и залить водой. Вода должна полностью закрывать банки.
  5. Довести до кипения на среднем огне. Варить 5-6 часов. Оставить в воде до остывания.

Смотрите в видео, как правильно укладывать мясо в банки.

Ирина Маслова
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