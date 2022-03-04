Как хранить муку, чтобы продлить срок ее годности

Перед длительным хранением муку рекомендуют просушить на пергаментной бумаге. В муке, которая хранится в морозилке, никогда не заведутся насекомые

Как правильно хранить муку / Фото: freepik.com

Мука – стратегический продукт был, есть и будет. Если вы готовите выпечку и заготавливаете тесто впрок, здесь читайте, как хранить дрожжевое тесто.

Ниже собраны все правила и лайфхаки, чтобы ваша мука как можно дольше оставалась пригодной.

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На что нужно обращать внимание при покупке муки

Проверьте, чтобы на упаковке не было повреждений и плесени, дату выпуска и срок хранения. Если через плохо проклеенную упаковку просыпалась мука, протестируйте ее на запах.

Горьковатый он будет свидетельствовать о том, что продукт хранился неправильно.

Как правильно хранить муку дома

Перед длительным хранением муку нужно просушить / Фото: Pixabay

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Ее нужно сразу же пересыпать, в бумажной упаковке муку хранить нельзя. Самая лучшая тара – из стекла с герметичной крышкой. Или пластиковые контейнеры с прорезиненной крышкой.

Также можно использовать полотняные мешочки. Горловина мешков должна быть плотно связана. Но это в том случае, если муки у вас много и нужного количества контейнеров нет.

Ни в коем случае нельзя держать муку в пластиковых пакетах, так продукт быстро отсыреет.

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Перед длительным хранением обязательно просушите муку на расстеленной пергаментной бумаге.

Здесь узнаете, как нужно хранить чеснок, чтобы он не засох.

В каком месте хранить муку?

На нижней полке в закрытом шкафу подальше от продуктов с сильным запахом. Некоторые эксперты советуют хранить продукт в отделении для овощей в холодильнике.

Если муки много, то помещение для хранения должно быть темным, сухим и прохладным.

Температура не должна превышать 18-ти градусов.

И еще один лайфхак. Муку можно хранить в морозилке, так вы продлите ее срок годности до нескольких лет. В ней точно не заведутся насекомые.

Хранить нужно в плотно закрытом контейнере.