Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Без муки и яиц

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Как хранить муку, чтобы продлить срок ее годности

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 14:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Перед длительным хранением муку рекомендуют просушить на пергаментной бумаге. В муке, которая хранится в морозилке, никогда не заведутся насекомые
Как правильно хранить муку
Как правильно хранить муку / Фото: freepik.com

Мука – стратегический продукт был, есть и будет. Если вы готовите выпечку и заготавливаете тесто впрок, здесь читайте, как хранить дрожжевое тесто.

Ниже собраны все правила и лайфхаки, чтобы ваша мука как можно дольше оставалась пригодной.

Реклама

На что нужно обращать внимание при покупке муки

Проверьте, чтобы на упаковке не было повреждений и плесени, дату выпуска и срок хранения. Если через плохо проклеенную упаковку просыпалась мука, протестируйте ее на запах.

Горьковатый он будет свидетельствовать о том, что продукт хранился неправильно.

Как правильно хранить муку дома

Перед длительным хранением муку нужно просушить
Перед длительным хранением муку нужно просушить / Фото: Pixabay

Реклама

Ее нужно сразу же пересыпать, в бумажной упаковке муку хранить нельзя. Самая лучшая тара – из стекла с герметичной крышкой. Или пластиковые контейнеры с прорезиненной крышкой.

Также можно использовать полотняные мешочки. Горловина мешков должна быть плотно связана. Но это в том случае, если муки у вас много и нужного количества контейнеров нет.

Ни в коем случае нельзя держать муку в пластиковых пакетах, так продукт быстро отсыреет.

Реклама

Перед длительным хранением обязательно просушите муку на расстеленной пергаментной бумаге.

Здесь узнаете, как нужно хранить чеснок, чтобы он не засох.

В каком месте хранить муку?

На нижней полке в закрытом шкафу подальше от продуктов с сильным запахом. Некоторые эксперты советуют хранить продукт в отделении для овощей в холодильнике.

Если муки много, то помещение для хранения должно быть темным, сухим и прохладным.

Температура не должна превышать 18-ти градусов.

И еще один лайфхак. Муку можно хранить в морозилке, так вы продлите ее срок годности до нескольких лет. В ней точно не заведутся насекомые.

Хранить нужно в плотно закрытом контейнере.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять