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Как хранить открытую бутылку вина – исчерпывающий ответ эксперта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 июня, 11:13
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Вино – живой продукт, который быстро окисляется и превращается в уксус. Дольше всего не портятся крепленные и десертные вина
Как правильно хранить открытую бутылку вина
Как правильно хранить открытую бутылку вина / Фото: Getty Images

Существуют продукты, которые очень важно правильно хранить, ведь они быстро теряют вкус, как, к слову, кофейные зерна, даже если они высокого качества.

Что касается вина, то при соприкосновении с воздухом оно, к сожалению, начинает портиться. Процесс окисления не остановить, но его можно немного замедлить.

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Быстрее всего окисляется легкое и сухое вино. А вот чем больше в вине танинов, сахара и крепости, тем дольше вино будет хорошим.

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Сколько хранится открытое вино

  • Красное вино можно сохранить до четырех суток.
  • Розовое – до трех.
  • Белое нужно выпить за два дня.
  • Игристое – за 1,5 дня.

Как долго открытое вино может простоять? Все зависит от его объема в бутылке. Если вина осталось немного, то и контакт с кислородом происходит активней.

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Например, у вас осталось полбутылки вина, тогда самый простой и незатратный способ – перелить вино в бутылку поменьше.

Наливать нужно практически под крышку, чтобы не оставалось воздуха. Теперь бутылку можно поставить в самое темное и холодное место (кроме красных вин). В таких условиях замедляется окисление. Вино может простоять несколько дней.

Что касается игристого вина, то здесь нужно потратиться. Существуют пробки-стопперы. И выглядят они так.

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Пробки-стопперы для игристого вина
Пробки-стопперы для игристого вина

Такие пробки закрывают вино максимально герметично. Но окисление полностью они не остановят, хранить открытое шампанское можно день-полтора.

Для тихого вина существует вакуумный насос и вакуумная пробка. Они продлевают срок хранения максимум до десяти дней.

Вакуумный насос для хранения тихого вина
Вакуумный насос для хранения тихого вина

И если у вас пока нет этих гаджетов для вина, можно использовать корковую пробку. Причем каждый раз после того, как вы налили вино в бокал, бутылку нужно сразу закрывать. Правда, вино нужно выпить в течение дня.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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