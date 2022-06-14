Как хранить открытую бутылку вина – исчерпывающий ответ эксперта

Существуют продукты, которые очень важно правильно хранить, ведь они быстро теряют вкус, как, к слову, кофейные зерна, даже если они высокого качества.
Что касается вина, то при соприкосновении с воздухом оно, к сожалению, начинает портиться. Процесс окисления не остановить, но его можно немного замедлить.
Быстрее всего окисляется легкое и сухое вино. А вот чем больше в вине танинов, сахара и крепости, тем дольше вино будет хорошим.
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Сколько хранится открытое вино
- Красное вино можно сохранить до четырех суток.
- Розовое – до трех.
- Белое нужно выпить за два дня.
- Игристое – за 1,5 дня.
Как долго открытое вино может простоять? Все зависит от его объема в бутылке. Если вина осталось немного, то и контакт с кислородом происходит активней.
Например, у вас осталось полбутылки вина, тогда самый простой и незатратный способ – перелить вино в бутылку поменьше.
Наливать нужно практически под крышку, чтобы не оставалось воздуха. Теперь бутылку можно поставить в самое темное и холодное место (кроме красных вин). В таких условиях замедляется окисление. Вино может простоять несколько дней.
Что касается игристого вина, то здесь нужно потратиться. Существуют пробки-стопперы. И выглядят они так.
Такие пробки закрывают вино максимально герметично. Но окисление полностью они не остановят, хранить открытое шампанское можно день-полтора.
Для тихого вина существует вакуумный насос и вакуумная пробка. Они продлевают срок хранения максимум до десяти дней.
И если у вас пока нет этих гаджетов для вина, можно использовать корковую пробку. Причем каждый раз после того, как вы налили вино в бокал, бутылку нужно сразу закрывать. Правда, вино нужно выпить в течение дня.
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