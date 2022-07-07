Как и сколько можно хранить маринованное мясо для шашлыка (фото)

Сырой шашлык вне холодильника может не испортиться чуть больше двух часов. В холодильнике он пролежит не больше трех суток, но все зависит от маринада

Как правильно и сколько можно хранить мясо для шашлыка / Фото: Depositphotos

Чтобы сохранить мясо надолго, до года, из него лучше сделать тушенку, о таком способе с курицей мы рассказывали.

Когда у вас маринованное мясо для шашлыка, купленное или приготовленное дома, то его нужно или жарить, или замораживать. В холодильнике оно может пролежать не дольше трех дней.

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Рекомендации о правильном хранении маринованного мяса собрали на авторитетных кулинарных форумах.

Как хранить мясо для шашлыка

Мясо для шашлыка лучше сохранится, если в маринаде будет сок лимона и йодированная соль / Фото: Pixabay

Итак, в холодильнике, в герметичной упаковке, не металлической таре, оно может пролежать в среднем около трех дней. Но важно обращать внимание на маринад.

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Если вы используете лук, уксус или сок лимона, то в эти три дня вы впишитесь. Лучше сохраняется мясо, если добавить йодированную соль. Когда в маринаде есть молочный ингредиент, например, кефир, или майонез, пиво, газированная вода, то уже через сутки такой шашлык нужно жарить.

Температура в холодильнике для маринованного мяса – не выше +5°С. Если решите заморозить, то храните его при -18°С до трех месяцев.

Как хранить магазинный шашлык

Купленное маринованное мясо для шашлыка лучше жарить сразу / Фото: Сегодня

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Часто, чтобы не тратить время, мы покупаем маринованное мясо в магазине. Зачастую его продают в ваккумной упаковке с указанием срока годности.

Эксперты не рекомендуют слепо доверять производителю, и если сроки годности вас устраивают, то жарить это мясо нужно в ближайшие несколько часов.

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Как хранить готовый шашлык

Готовый шашлык можно замораживать на срок до трех месяцев / Фото: Pixabay

Так бывает, когда мяса много и шашлык не съеден. Мясо нужно завернуть в фольгу, выложить в тару. Хранить его можно 10-12 часов.

Готовый шашлык практически не теряет своего вкуса, если его заморозить. Положите в зип-пакет, выпустите воздух и храните в морозилке до трех месяцев.

Замороженный шашлык нужно сначала разморозить в микроволновке со специальным режимом. Потом отправьте его в духовку, завернув в фольгу, на 10-15 минут. Температура духовки 190-200°С.

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