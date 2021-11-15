Как испечь торт "Муравейник", который многим дарил праздник 40 лет тому назад

Те, кто ленился, для теста использовали кукурузные палочки или кусочки печенья. Ответственные замешивали тесто, натирали и выпекали. Для крема, если тесто выпекается, нужна сгущенка и сливочное масло

Торт "Муравейник" / Фото: instagram.com/lidaieda/

В виде маленьких пирамидок или огромный, который напоминает муравейник – этот десерт был придуман исключительно в домашних условиях. Стал максимально популярным на семейных праздниках в 1980-ые годы.

Те, кто ленился, использовали кукурузные палочки вместо теста или кусочки печенья и ириски со сливочным маслом для крема. В отличие от пирожного "Картошка" "Муравейник" твердый, но вкусный безусловно.

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Нужно следить, чтобы тесто не пересохло в духовке, иначе "Муравейник" не разгрызешь. Еще не стоит сильно утрамбовывать ингредиенты, когда формируется торт.

И последнее – чем дольше он побудет в холодильнике, тем лучше. Автор рецепта lidaieda держит "Муравейник" в холоде минимум 4 часа.

Торт "Муравейник"

Ингредиенты для теста:⁣⁣⠀

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180 г сливочного масла;⁣⁣⠀

400 г муки⁣;⁣⠀

100 г сметаны⁣⁣;⠀

40 г сахара⁣;⁣⠀

10 г разрыхлителя⁣⁣.⠀

⁣⁣Для крема:⁣⁣⠀

банка сгущенного вареного молока;⁣⁣⠀

100 г сливочного масла⁣⁣;⠀

80 г сливочного сыра.

⁣⁣Как приготовить:⠀