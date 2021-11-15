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Как испечь торт "Муравейник", который многим дарил праздник 40 лет тому назад

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 ноября, 10:50
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Те, кто ленился, для теста использовали кукурузные палочки или кусочки печенья. Ответственные замешивали тесто, натирали и выпекали. Для крема, если тесто выпекается, нужна сгущенка и сливочное масло
Торт "Муравейник"
Торт "Муравейник" / Фото: instagram.com/lidaieda/

В виде маленьких пирамидок или огромный, который напоминает муравейник – этот десерт был придуман исключительно в домашних условиях. Стал максимально популярным на семейных праздниках в 1980-ые годы.

Те, кто ленился, использовали кукурузные палочки вместо теста или кусочки печенья и ириски со сливочным маслом для крема. В отличие от пирожного "Картошка" "Муравейник" твердый, но вкусный безусловно.

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Нужно следить, чтобы тесто не пересохло в духовке, иначе "Муравейник" не разгрызешь. Еще не стоит сильно утрамбовывать ингредиенты, когда формируется торт.

И последнее – чем дольше он побудет в холодильнике, тем лучше. Автор рецепта lidaieda держит "Муравейник" в холоде минимум 4 часа.

Торт "Муравейник"

Ингредиенты для теста:⁣⁣

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  • 180 г сливочного масла;⁣⁣⠀
  • 400 г муки⁣;⁣⠀
  • 100 г сметаны⁣⁣;⠀
  • 40 г сахара⁣;⁣⠀
  • 10 г разрыхлителя⁣⁣.⠀

⁣⁣Для крема:⁣⁣⠀

  • банка сгущенного вареного молока;⁣⁣⠀
  • 100 г сливочного масла⁣⁣;⠀
  • 80 г сливочного сыра.

⁣⁣Как приготовить:⠀

  1. Для теста мягкое сливочное масло растереть с сахаром.⁣⁣⠀ Добавить сметану и перемешать.⁣⁣⠀
  2. Муку смешать с разрыхлителем, просеять в масляную смесь, замесить тесто.⁣⁣ Убрать в морозилку на 30 минут.⁣⁣⠀
  3. Холодное тесто натереть на крупной терке на противень, выпекать в разогретой на 200 градусов духовке 20-25 минут.⁣⁣⠀
  4. Для крема мягкое сливочное масло, вареную сгущенку и сливочный сыр взбить миксером до пышности.⁣⁣⠀
  5. Печенье разломать руками на мелкие кусочки, добавить крем и перемешать.⁣⁣⠀
  6. Из массы сформировать горку и убрать в холодильник минимум на 4 часа.⁣⁣⠀
  7. По желанию сверху посыпать маком.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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