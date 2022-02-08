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Как испечь торт в виде сердца на День влюбленных

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 февраля, 18:01
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Речь идет о рецепте торта "Красный бархат". Он крайне эффектный, с мягким шоколадным вкусом и воздушной пористой текстурой
Торт "Красный бархат"
Торт "Красный бархат" / Фото: www.floweraura.com

Перед важным для многих 14 февраля Сеть заполоняют рецепты тортов в форме сердца. Рецепт одного такого, желейного и без выпечки, мы публиковали

Теперь – самый что ни на есть главный десерт этого праздника. А именно – торт "Красный бархат". Он хоть и красного оттенка, но в коржах присутствует какао-порошок, поэтому вкус его шоколадный.

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Масляно-сливочный крем симпатично оттенит яркость коржей.

Когда коржи для торта испекутся, поместите их на некоторое время в холодильник. Это облегчит нанесение крема.

Торт в виде сердца на 14 февраля

Торт в виде сердца на 14 февраля
Торт в виде сердца на 14 февраля / Фото: www.sprinklebakes.com

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Ингредиенты для теста:

  • 2,5 стакана муки;
  • по 1 ч. л. соли, какао-порошка, ванильного сахара;
  • 2 стакана сахара;
  • 200 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 1,5 ч. л. жидкого пищевого красителя;
  • 1 стакан нежирных сливок;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 1 ч. л. яблочного уксуса.

Для крема:

  • 200 г сливочного сыра;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 ч. л. ванильного сахара;
  • 1 стакан сахарной пудры.

И еще два рецепта ко Дню влюбленных – рулетов с малиной и шоколадного печенья в форме сердца – найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.
  2. Смешайте муку с солью и отставьте. С помощью миксера или блендера взбейте мягкое масло с сахаром. Добавьте яйца по одному и перемешайте. Начните добавлять муку, чередуя со сливками. Смешайте с ванилью.
  3. Смешайте пищевой краситель и какао-порошок. Влейте в предыдущую смесь и перемешайте.
  4. В другой емкости смешайте яблочный уксус и соду. Как только смесь вспенится, смешайте ее с жидким тестом, до густоты. Выложите тесто в форму и выровняйте поверхность шпателем. Выпекайте 25-30 минут.
  5. Разделите на три коржа, обрежьте края, чтобы получилось сердце, и смажьте торт кремом.
  6. Для крема в большой миске взбейте сливочный сыр, мягкое масло и ваниль до однородности. Продолжая взбивать, постепенно добавьте сахар. Взбивайте, пока смесь не станет пышной. Если крем получился слишком густым, добавьте немного молока, а если жидким – охладите его в холодильнике.
  7. Раскрошите обрезанные края и присыпьте десерт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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