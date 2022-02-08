Как испечь торт в виде сердца на День влюбленных

Речь идет о рецепте торта "Красный бархат". Он крайне эффектный, с мягким шоколадным вкусом и воздушной пористой текстурой

Торт "Красный бархат" / Фото: www.floweraura.com

Перед важным для многих 14 февраля Сеть заполоняют рецепты тортов в форме сердца. Рецепт одного такого, желейного и без выпечки, мы публиковали

Теперь – самый что ни на есть главный десерт этого праздника. А именно – торт "Красный бархат". Он хоть и красного оттенка, но в коржах присутствует какао-порошок, поэтому вкус его шоколадный.

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Масляно-сливочный крем симпатично оттенит яркость коржей.

Когда коржи для торта испекутся, поместите их на некоторое время в холодильник. Это облегчит нанесение крема.

Торт в виде сердца на 14 февраля

Торт в виде сердца на 14 февраля / Фото: www.sprinklebakes.com

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Ингредиенты для теста:

2,5 стакана муки;

по 1 ч. л. соли, какао-порошка, ванильного сахара;

2 стакана сахара;

200 г сливочного масла;

2 яйца;

1,5 ч. л. жидкого пищевого красителя;

1 стакан нежирных сливок;

0,5 ч. л. соды;

1 ч. л. яблочного уксуса.

Для крема:

200 г сливочного сыра;

100 г сливочного масла;

2 ч. л. ванильного сахара;

1 стакан сахарной пудры.

И еще два рецепта ко Дню влюбленных – рулетов с малиной и шоколадного печенья в форме сердца – найдете здесь.

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Как приготовить: