Как испечь торт в виде сердца на День влюбленных

Перед важным для многих 14 февраля Сеть заполоняют рецепты тортов в форме сердца. Рецепт одного такого, желейного и без выпечки, мы публиковали
Теперь – самый что ни на есть главный десерт этого праздника. А именно – торт "Красный бархат". Он хоть и красного оттенка, но в коржах присутствует какао-порошок, поэтому вкус его шоколадный.
Масляно-сливочный крем симпатично оттенит яркость коржей.
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Когда коржи для торта испекутся, поместите их на некоторое время в холодильник. Это облегчит нанесение крема.
Торт в виде сердца на 14 февраля
Ингредиенты для теста:
- 2,5 стакана муки;
- по 1 ч. л. соли, какао-порошка, ванильного сахара;
- 2 стакана сахара;
- 200 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 1,5 ч. л. жидкого пищевого красителя;
- 1 стакан нежирных сливок;
- 0,5 ч. л. соды;
- 1 ч. л. яблочного уксуса.
Для крема:
- 200 г сливочного сыра;
- 100 г сливочного масла;
- 2 ч. л. ванильного сахара;
- 1 стакан сахарной пудры.
И еще два рецепта ко Дню влюбленных – рулетов с малиной и шоколадного печенья в форме сердца – найдете здесь.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.
- Смешайте муку с солью и отставьте. С помощью миксера или блендера взбейте мягкое масло с сахаром. Добавьте яйца по одному и перемешайте. Начните добавлять муку, чередуя со сливками. Смешайте с ванилью.
- Смешайте пищевой краситель и какао-порошок. Влейте в предыдущую смесь и перемешайте.
- В другой емкости смешайте яблочный уксус и соду. Как только смесь вспенится, смешайте ее с жидким тестом, до густоты. Выложите тесто в форму и выровняйте поверхность шпателем. Выпекайте 25-30 минут.
- Разделите на три коржа, обрежьте края, чтобы получилось сердце, и смажьте торт кремом.
- Для крема в большой миске взбейте сливочный сыр, мягкое масло и ваниль до однородности. Продолжая взбивать, постепенно добавьте сахар. Взбивайте, пока смесь не станет пышной. Если крем получился слишком густым, добавьте немного молока, а если жидким – охладите его в холодильнике.
- Раскрошите обрезанные края и присыпьте десерт.