Как испечь тыквенное печенье с имбирем, которое начинает таять уже в руках

Настолько нежное, что даже сочное – это если верить газете The New York Times, в которой опубликован этот рецепт. Печенье бывает с разными дополнениями: с амаретто и даже с лавандой, а вот с тыквенным пюре и молотым имбирем оно становится действительно неповторимым.
Украсить его можно сахаром или пудрой – это на ваше усмотрение. Тыквенное печенье и без этого вполне самодостаточно.
Тыквенное печенье
Ингредиенты:
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- 192 г муки;
- 2 ч. л. молотого имбиря;
- 1 ½ ч. л. молотой корицы;
- по половине ч. л. молотого мускатного ореха, разрыхлителя;
- щепотка соли и соды;
- 115 г несоленого сливочного масла комнатной температуры;
- 220 г сахара;
- 1 большое яйцо комнатной температуры;
- 170 г тыквенного пюре;
- 1 ч. л. ванильного экстракта.
Как приготовить:
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Выстелите два противня с бортиками пергаментной бумагой.
- Смешайте муку, имбирь, корицу, мускатный орех, разрыхлитель, соду и соль.
- Миксером на среднем уровне взбейте масло и сахар до образования пены, примерно 3 минуты. Вбейте яйцо, добавьте тыквенное пюре и ванильный экстракт. Перемешайте.
- Добавьте мучную смесь к тыквенной смеси и взбивайте до однородности.
- Выложите тесто на подготовленные листы ложками по 2 столовых ложки на расстоянии друг от друга. По желанию посыпьте сахаром.
- Выпекайте около 12 минут, пока печенье не станет воздушным, а затем застынет.
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