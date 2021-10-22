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Как испечь тыквенное печенье с имбирем, которое начинает таять уже в руках

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 октября, 09:01
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Удивительно, но для этой выпечки не нужно что-то невероятное. Понадобится тыквенное пюре, молотой имбирь и мускатный орех, немного корицы. Мука и сахар найдутся в любом доме
Тыквенное печенье
Тыквенное печенье / Фото: cooking.nytimes.com

Настолько нежное, что даже сочное – это если верить газете The New York Times, в которой опубликован этот рецепт. Печенье бывает с разными дополнениями: с амаретто и даже с лавандой, а вот с тыквенным пюре и молотым имбирем оно становится действительно неповторимым.

Украсить его можно сахаром или пудрой – это на ваше усмотрение. Тыквенное печенье и без этого вполне самодостаточно.

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Тыквенное печенье

Ингредиенты:

  • 192 г муки;
  • 2 ч. л. молотого имбиря;
  • 1 ½ ч. л. молотой корицы;
  • по половине ч. л. молотого мускатного ореха, разрыхлителя;
  • щепотка соли и соды;
  • 115 г несоленого сливочного масла комнатной температуры;
  • 220 г сахара;
  • 1 большое яйцо комнатной температуры;
  • 170 г тыквенного пюре;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.

Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выстелите два противня с бортиками пергаментной бумагой.
  2. Смешайте муку, имбирь, корицу, мускатный орех, разрыхлитель, соду и соль.
  3. Миксером на среднем уровне взбейте масло и сахар до образования пены, примерно 3 минуты. Вбейте яйцо, добавьте тыквенное пюре и ванильный экстракт. Перемешайте.
  4. Добавьте мучную смесь к тыквенной смеси и взбивайте до однородности.
  5. Выложите тесто на подготовленные листы ложками по 2 столовых ложки на расстоянии друг от друга. По желанию посыпьте сахаром.
  6. Выпекайте около 12 минут, пока печенье не станет воздушным, а затем застынет.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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