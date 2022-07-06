Как исправить слишком жирный суп, бульон и рагу – проверенные лайфхаки (фото)

Так часто случается, что бульон или суп слишком жирные и даже мутные из-за этого. Помогут убрать лишний жир хлеб, лед и несколько простых процессов

Как убрать жир из бульона и супа / Фото: скриншот

Приготовить суп – дело сравнительно несложное. Лайфхаки, которые помогут сделать его идеальным, мы публиковали. Но часто бывает так, когда мясные супы получаются слишком жирными.

Самое простое, что можно сделать – это охладить суп, а потом убрать ложкой корку из жира. Или наоборот: поставить одну сторону кастрюли на огонь, тогда жир соберется у противоволожного бортика. Он тоже убирается ложкой.

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Собрали простые способы на кулинарных форумах, чтобы убрать жир из супа, рагу или подливы.

Как просто и быстро исправить жирный суп

Убрать лишний жир из супа или бульона можно с помощью очень холодного половника / Фото: istockphoto.com

Соусник или кувшин. Когда суп немного остынет, перелейте его в кувшин или соусник. Теперь вылейте обратно в кастрюлю. Какая-то часть жира останется на стенках кувшина. Любой хлеб. Выложите ломтики хлеба на поверхность супа и прижмите ложкой. Жир впитается. Холодная ложка или металлический половник. Охладите их и опускайте в суп. Жир сам подойдет к ложке. Такую процедуру можно повторить несколько раз. Лед. Положите в бульон несколько кубиков. После чего жир вокруг льда должен собраться в крупные капли, их, вместе со льдом, убирайте с помощью ложки. Полотенце и лед. Кубики льда можно завернуть в чистое кухонное полотенце и поводить на поверхности супа. Лед притянет жир на себя.

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