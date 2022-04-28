Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия

Соус для шашлыка

Быстрый завтрак

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Хлеб на сковороде

Домашняя пита
СЕГОДНЯ Еда

Как легко определить качество меда визуально и на вкус

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 10:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не стоит пугаться засахарившегося меда, это говорит о том, что продукт качественный. Если положить его на кожу, то хороший продукт впитается без остатка
Как легко проверить качество меда
Как легко проверить качество меда / Фото: pexels.com

Чтобы проверить качество продукта, специальное образование необязательно, все это можно сделать в домашних условиях.

К слову, творог проверяется в течение нескольких минут и, конечно, удобнее это сделать, если вы покупаете его на рынке.

Реклама

Домашний мед тоже можно проверить на рынке, возьмите с собой ложку и зажигалку, а магазинный – по его внешнему виду.

Рекомендации из канала Николай Максимов.

Определяем качество меда по внешним признакам

Слишком прозрачный мед может говорить о том, что это подделка
Слишком прозрачный мед может говорить о том, что это подделка / Фото: instagram.com/familypaseka

Реклама

Когда вы открываете банку, то на поверхности должны быть восковые пленки. Это может говорить, что мед без примесей.

Но если на меде есть пенка, то это может означать, что продукт начал бродить. Такой мед быстро испортится и будет не пригоден для употребления.

Высокая прозрачность тоже может говорить о том, что такой мед – подделка.

Реклама

Часто бывает, что в банках с медом мы видим белый слой, то есть кристаллизацию. Этот процесс называется цветением меда.

Кристаллизация меда – это нормально
Кристаллизация меда – это нормально

Многих это пугает, но именно этот налет является признаком хорошего меда. А кристаллики – ни что иное, как закристаллизовавшаяся глюкоза.

Вместе с этим, когда на засахарившем меде образуется жидкая прослойка, то такой продукт тоже сложно назвать качественным.

Качество сливочного масла тоже можно проверить в домашних условиях, как это сделать – в этом материале.

Проверяем качество меда, во время покупки на рынке

Хороший мед льется тонкой неразрывной струйкой
Хороший мед льется тонкой неразрывной струйкой / Фото: pexels.com

Есть еще один способ проверить качество меда, если вы покупаете его с рук. Возьмите немного и вотрите в кожу, качественный мед впитается без остатка.

Если попробовать мед, вы должны почувствовать во рту легкое жжение, а именно – в горле. Во вкусе преобладает вкус карамели – значит, такой мед грели, а это небезопасно.

Качественный мед при наливании в емкость течет тонкой неразрывной струйкой и, стекая, образовывает горку на поверхности. Если мед падает отдельными каплями, растекается на поверхности, то это говорит о наличии добавок.

Возьмите чайную ложку меда и разведите в стакане теплой воды. Если заметите на дне стакана какие-то примеси, а на поверхности воды – хлопья, скорее всего, этот продукт ненатуральный.

Еще мед можно подогреть в ложки с помощью зажигалки. Хороший мед начнет пенится и не меняться в цвете. Подделка начнет пахнуть сахаром и дымить.

И наконец, капните немного меда на чистый лист бумаги и подождите минут 5-10. Хороший мед не будет растекаться.

Здесь узнаете, какое качество у магазинного и покупного молока.

Как проверить качество меда на посторонние вещества

Эти вещества – крахмал, мука, мел. Крахмал и мука проверяется с помощью йода. Если это присутствует в продукте. Он окрасится в оттенки синего.

Мел в меде можно определить с помощью уксуса. Столовую ложку разбавьте в 100 миллилитрах воды и добавьте уксус. Услышите и увидите шипение – в меде есть мел.

Как можно узнать о качестве разрыхлителя и чем его можно заменить – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Будь в тренде
Топ-рецепт в TikTok
Готовить
Лайфхак недели
Как варить кофе без турки
Хакнуть
Контроль качества
Как проверить сливочное масло?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить кофейные зерна?
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять