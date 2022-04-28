Как легко определить качество меда визуально и на вкус

Не стоит пугаться засахарившегося меда, это говорит о том, что продукт качественный. Если положить его на кожу, то хороший продукт впитается без остатка

Как легко проверить качество меда / Фото: pexels.com

Чтобы проверить качество продукта, специальное образование необязательно, все это можно сделать в домашних условиях.

К слову, творог проверяется в течение нескольких минут и, конечно, удобнее это сделать, если вы покупаете его на рынке.

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Домашний мед тоже можно проверить на рынке, возьмите с собой ложку и зажигалку, а магазинный – по его внешнему виду.

Рекомендации из канала Николай Максимов.

Определяем качество меда по внешним признакам

Слишком прозрачный мед может говорить о том, что это подделка / Фото: instagram.com/familypaseka

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Когда вы открываете банку, то на поверхности должны быть восковые пленки. Это может говорить, что мед без примесей.

Но если на меде есть пенка, то это может означать, что продукт начал бродить. Такой мед быстро испортится и будет не пригоден для употребления.

Высокая прозрачность тоже может говорить о том, что такой мед – подделка.

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Часто бывает, что в банках с медом мы видим белый слой, то есть кристаллизацию. Этот процесс называется цветением меда.

Кристаллизация меда – это нормально

Многих это пугает, но именно этот налет является признаком хорошего меда. А кристаллики – ни что иное, как закристаллизовавшаяся глюкоза.

Вместе с этим, когда на засахарившем меде образуется жидкая прослойка, то такой продукт тоже сложно назвать качественным.

Качество сливочного масла тоже можно проверить в домашних условиях, как это сделать – в этом материале.

Проверяем качество меда, во время покупки на рынке

Хороший мед льется тонкой неразрывной струйкой / Фото: pexels.com

Есть еще один способ проверить качество меда, если вы покупаете его с рук. Возьмите немного и вотрите в кожу, качественный мед впитается без остатка.

Если попробовать мед, вы должны почувствовать во рту легкое жжение, а именно – в горле. Во вкусе преобладает вкус карамели – значит, такой мед грели, а это небезопасно.

Качественный мед при наливании в емкость течет тонкой неразрывной струйкой и, стекая, образовывает горку на поверхности. Если мед падает отдельными каплями, растекается на поверхности, то это говорит о наличии добавок.

Возьмите чайную ложку меда и разведите в стакане теплой воды. Если заметите на дне стакана какие-то примеси, а на поверхности воды – хлопья, скорее всего, этот продукт ненатуральный.

Еще мед можно подогреть в ложки с помощью зажигалки. Хороший мед начнет пенится и не меняться в цвете. Подделка начнет пахнуть сахаром и дымить.

И наконец, капните немного меда на чистый лист бумаги и подождите минут 5-10. Хороший мед не будет растекаться.

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Как проверить качество меда на посторонние вещества

Эти вещества – крахмал, мука, мел. Крахмал и мука проверяется с помощью йода. Если это присутствует в продукте. Он окрасится в оттенки синего.

Мел в меде можно определить с помощью уксуса. Столовую ложку разбавьте в 100 миллилитрах воды и добавьте уксус. Услышите и увидите шипение – в меде есть мел.

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