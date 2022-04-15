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Как недорого и быстро накормить семью – приготовить куриные сердечки с маринованными огурцами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 апреля, 15:34
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Сердечки и лук с морковью обжариваются отдельно, потом тушатся вместе. В качестве гарнира отварите рис
Куриные сердечки с овощами - рецепт ужина за 30 минут
Куриные сердечки с овощами - рецепт ужина за 30 минут / Фото: Ольга Матвей

Когда нужен быстрый и бюджетный ужин, который бы понравился всем, то подойдет все от курицы. Голени можно приготовить в лимонно-луковом соусе, сердечки – потушить с овощами.

И не просто с луком и морковью, а добавить маринованные огурцы. Последние берите некрупные, чтобы красиво нарезать их соломкой.

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Фубдлогер Ольга Матвей обещает, что такого ужина хватит не на один раз.

Куриные сердечки с овощами

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 400-500 г;
  • лук – 4 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • огурцы маринованные – 5-6 шт.;
  • соль, перец, специи.

Быстрым и вкусным ужином могут быть сосиски в тесте. Как их сделать – узнаете здесь.

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Как приготовить:

  1. Сердечки нарезать и обжарить. Когда появится сок, посолить.
  2. На другой сковороде обжарить лук с морковью. Посолить, поперчить.
  3. Сердечки выложить к луку и моркови.
  4. Добавить нарезанные соломкой огурцы и готовить несколько минут.

Подробней об этом ужине смотрите в видео.

Ирина Маслова
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