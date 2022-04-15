Как недорого и быстро накормить семью – приготовить куриные сердечки с маринованными огурцами

Сердечки и лук с морковью обжариваются отдельно, потом тушатся вместе. В качестве гарнира отварите рис

Куриные сердечки с овощами - рецепт ужина за 30 минут / Фото: Ольга Матвей

Когда нужен быстрый и бюджетный ужин, который бы понравился всем, то подойдет все от курицы. Голени можно приготовить в лимонно-луковом соусе, сердечки – потушить с овощами.

И не просто с луком и морковью, а добавить маринованные огурцы. Последние берите некрупные, чтобы красиво нарезать их соломкой.

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Фубдлогер Ольга Матвей обещает, что такого ужина хватит не на один раз.

Куриные сердечки с овощами

Ингредиенты:

куриные сердечки – 400-500 г;

лук – 4 шт.;

морковь – 2 шт.;

огурцы маринованные – 5-6 шт.;

соль, перец, специи.

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Как приготовить:

Сердечки нарезать и обжарить. Когда появится сок, посолить. На другой сковороде обжарить лук с морковью. Посолить, поперчить. Сердечки выложить к луку и моркови. Добавить нарезанные соломкой огурцы и готовить несколько минут.

Подробней об этом ужине смотрите в видео.