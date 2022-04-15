Как недорого и быстро накормить семью – приготовить куриные сердечки с маринованными огурцами

Когда нужен быстрый и бюджетный ужин, который бы понравился всем, то подойдет все от курицы. Голени можно приготовить в лимонно-луковом соусе, сердечки – потушить с овощами.
И не просто с луком и морковью, а добавить маринованные огурцы. Последние берите некрупные, чтобы красиво нарезать их соломкой.
Фубдлогер Ольга Матвей обещает, что такого ужина хватит не на один раз.
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Куриные сердечки с овощами
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 400-500 г;
- лук – 4 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- огурцы маринованные – 5-6 шт.;
- соль, перец, специи.
Быстрым и вкусным ужином могут быть сосиски в тесте. Как их сделать – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Сердечки нарезать и обжарить. Когда появится сок, посолить.
- На другой сковороде обжарить лук с морковью. Посолить, поперчить.
- Сердечки выложить к луку и моркови.
- Добавить нарезанные соломкой огурцы и готовить несколько минут.
Подробней об этом ужине смотрите в видео.