Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Без молока и яиц

Ужин за полчаса

Домашний хлеб

Постные блюда

Как хранить грудное молоко

Продукты длительного хранения
СЕГОДНЯ Еда

Как очистить воду в домашних условиях: ТОП-3 способов

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 марта, 16:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как из промышленной воды сделать питьевую
Как очистить воду в домашних условиях
Как очистить воду в домашних условиях / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ни для кого не секрет, что качество и количество потребляемой нами воды напрямую влияет на организм и состояние здоровья в целом . Отметим, даже вода из колодца может быть загрязнена нитратами и болезнетворными бактериями. Поэтому категорически не рекомендуем пренебрегать фильтрацией.

Но что же делать, когда купить или профильтровать воду возможности нет? Сегодня мы поделимся лайфхаками, как очистить воду до состояния питьевой , и рассмотрим плюсы и минусы каждого.

Реклама

Ранее мы также поделились рецептом вкуснейшего домашнего хлеба.

Как очистить воду в домашних условиях: лайфхаки

Лайфхак 1. Таблетки на основе хлора и йода

Они предназначены для обеззараживания и дезинфекции воды . Таблетку необходимо погрузить в воду, и уже спустя полчаса вода станет пригодной для питья.

Реклама
  • Плюс – быстро и надежно.
  • Минус – может не оказаться под рукой, а доступ к магазину есть не всегда.

Лайфхак 2. Заморозка

В большую емкость набираем холодную воду из крана и ставим в морозильную камеру на сутки . Берем нашу емкость с водой и несем ее в ванную комнату. Тяжелая вода, содержащая нитраты, железо и другие вредные вещества, собирается в центре и на дне емкости.

С помощью напора горячей воды необходимо расплавить и вымыть дно и центр , оставив лишь кристально чистый лед. Чтобы не расплавить слишком много льда, кладем емкость на бок и делаем сквозное отверстие в центре емкости.

Реклама

В течение процесса переворачивайте емкость, дабы расплавление дна происходило равномерно. Чистого прозрачного льда должно остаться немного – лишь стенки. Немного обдайте емкость горячей водой , чтобы можно было легко достать из нее лед и переместить его в новую емкость.

Теперь осталось подождать, пока лед растает либо же просто растопить его на огне . Однако рекомендуем не растапливать его полностью, оставьте пару льдинок, чтобы вода была прохладной. Переливаем воду в подходящую емкость.

  • Плюс – не требует дополнительных средств.
  • Минус – на очистку воды потребуются сутки.

Лайфхак 3. Фильтр в домашних условиях

  1. Основа – кувшин и большая лейка. Кладем лейку в кувшин и отрезаем небольшой кусочек марли, чтобы частицы нашего фильтра не попали в воду.
  2. Второй слой – вата, выкладываем ее небольшим слоем.
  3. Затем еще один слой марли.
  4. И самая главная фильтрующая часть – активированный уголь. Для нашего фильтра понадобится 5 упаковок, распределяем их по всей плоскости фильтра.
  5. Поверх активированного угля кладем еще 2 слоя марли.
  6. Еще один важный компонент – речной песок. Его следует хорошенько промыть, прожарить на сковороде и распределить по всей поверхности, как следует утрамбовывая.
  7. Накрываем песок марлей. В лейке необходимо оставить пространство, которое будет заполняться грязной водой.

Наш фильтр готов к использованию!

  • Плюс – быстро и недорого.
  • Минус – необходимость в добавлении речного песка.

Ранее мы рассказывали, как согреться в холодной квартире: ТОП-12 практичных советов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Бери с собой
Продукты "тревожного чемоданчика"
Сухофрукты
Сухофрукты
Чайная смесь
Чайная смесь
Консервы
Консервы
Вяленое мясо
Вяленое мясо
Орехи
Орехи
1 /2
Больше продуктов
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как хранить курицу без холодильника
Хакнуть
Украинские рецепты
Что ели казаки перед битвами
Готовить для ВСУ!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять