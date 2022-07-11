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Как отличить настоящий рис от подделки и проверить его качество (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 июля, 11:12
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Поддельный рис делают из пластика и крахмала. А чтобы он имел своей естественный запах после варки, обрабатывают искусственным ароматизатором
Как отличить настоящий рис от подделки
Как отличить настоящий рис от подделки / Фото: freepik.com

Когда идешь в магазин, то надеешься купить хороший продукт, и чтобы цена его соответствовала качеству. Мы рассказывали, как отличить качественный твердый сыр от подделки. Теперь рис.

Уже не первый день появляются сообщения, что производители добавляют в рис пластик. На вкус они почти не отличается от нормального, потому что в его составе есть крахмал. Нашли простые способы, как быстро проверить качество риса.

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4 способа, как отличить настоящий рис от подделки

После измельчения хорошего риса будет белая мука, пластиковый рис измельчается в порошок желтого цвета
После измельчения хорошего риса будет белая мука, пластиковый рис измельчается в порошок желтого цвета / Фото: Depositphotos

  1. Вода. Наполните стакан с водой и насыпьте несколько ложек риса. Настоящий рис быстро опустится на дно. Когда в рисе пластик, то большая часть зерен будет плавать на поверхности. А если оставить настоящий рис в воде на несколько дней, за это время он начнет плесневеть.
  2. Огонь. Для этого нужно поджечь зерна с помощью спичек. Почувствуете запах пластика – рис не пригоден к употреблению. Если рис не будет гореть, и появится легкая копоть, рис хороший.
  3. Ступка или кофемолка. Для этого способа проверки качества риса зерна нужно измельчить в мелкую крошку. Увидите, что появляется белая мука – рис качественный. Порошок желтого цвета будет говорить о том, что в рисе содержится пластик.
  4. Варка. Для этого способа отварите немного риса и не сливайте воду. Кстати, во время варки в воде не должен образовываться плотный белый осадок. Итак, вареный рис оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Хороший рис покроется мелкой плесенью, пластиковый не изменит своего внешнего вида.

Как быстро и просто проверить качество сливочного масла – мы писали здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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