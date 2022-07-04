Как отличить сыр от подделки и проверить его качество (фото)

Речь пойдет о твердых сырах. Во-первых, настоящий сыр не будет стоить дешево. Во-вторых, хороший продукт быстро плесневеет и обветривается при комнатной температуре

Как проверить качество твердого сыра / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Итак, сырный продукт тоже может быть. Конечно, желательно, использовать его при запекании самой разной еды. А вот съесть или добавить в салат хочется хороший сыр.

В магазине качество должно соответствовать цене. Чем дороже он, тем лучше. В домашних условиях его, кроме прочего, можно проверить с помощью йода, как и молоко.

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Хороший сыр "потеет" жирами, сырный продукт покрывается испариной / Фото: Pinterest

Попробуйте оставить сыр без упаковки при комнатной температуре на 8-10 часов. Когда увидите, что он начинает покрываться плесенью и обветриваться, сыр хороший.

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Если не заметите таких изменений, скорее всего, у вас сырный продукт.

Следующее – сыр "потеет", это его нормальный процесс. Если он "потеет" жиром – хорошо. Когда покрывается капельками воды, испариной, он содержит растительные жиры.

Натуральный сыр не скатается в шарик. Попробуйте сделать это в ладонях. Увидите в руках крошки – у вас хороший сыр. Сырный продукт мягкий, как пластилин.

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И наконец йод. Отрежьте небольшой кусочек сыр и капните йод. Увидите изменение цвета на синий или зеленый – это молочный продукт с крахмалом. Крахмал в сыр добавляют в качестве загустителя. Настоящий сыр не изменит свой цвет.

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