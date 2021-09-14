Как подольше сохранить домашнее и покупное молоко дома

Домашнее или фермерское молоко стоит пастеризовать после покупки. Это можно сделать в мультиварке, на водяной бане или в духовке. Лучшая упаковка для магазинного молока – тетрапаки и пакеты

Как хранить молоко в домашних условиях / Фото: Pixabay

Вся молочная продукция требует внимательности при ее покупке. Конечно, прежде всего это касается домашнего или фермерского молока. Такой продукт может храниться не более 48 часов, поэтому не стоит покупать его больше нужного. Что касается покупного, то на упаковке всегда указаны сроки и условия хранения, их лучше не нарушать. Идеальная упаковка для покупного молока – тетрапак. Мы знаем, как продлить жизнь творогу в домашних условиях, теперь узнаем, что делать с молоком.

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Домашнее молоко и правила его хранения

Домашнее молоко будет храниться дольше после пастеризации / Фото: instagram.com/alexey_syrover/

Нужно знать, что домашнее молоко может храниться не более 48 часов, поэтому не стоит покупать его много. Разве что если не планируете использовать скисшее.

Домашнее молоко нужно обязательно пастеризовать. Иначе оно скиснет в течение двух часов. Это можно сделать в мультиварке или с помощью духовки.

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Для этого молоко нужно вылить в стерилизованную эмалированную посуду, разогреть духовку до 80 градусов и поставить туда молоко на 25-30 минут. После чего достать его, накрыть стерилизованной крышкой и дать остыть.

Как только остынет, разлить по меньшим емкостям и поставить в холодильник. После этого молоко можно хранить до 3 суток при температуре +8 градусов.

20-30 минут можно подержать молоко и над водяной баней. Этот способ поможет сохранить больше полезного в домашнем молоке.

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Молоко впитывает запахи, поэтому его нужно хранить под крышкой. Идеальная посуда – стеклянная или эмалированная. Металлическая под действием молока будет окисляться и портить продукт.

Как хранить магазинное молоко

Магазинное молоко из тетрапаков лучше сохраняется / Фото: depositphotos.com

С этим проще, потому что производитель позаботился о его пастеризации и указал сроки и условия хранения на упаковке. Помним, что после вскрытия любой тары срок хранения молока сокращается.

Молоко в пакете стоить перелить в стерилизованную емкость и накрыть крышкой, так оно не напитается посторонними запахами в холодильнике.

Хорошо подумайте перед тем, как покупать молоко в пластиковых бутылках. Молоко не любит прямых солнечных лучей, а с уверенностью сказать, что в этой упаковке его правильно хранили перед попаданием на прилавки, сложно.

Если купили молоко в пластиковой таре, то его нужно перелить в стерилизованную стеклянную. Долго хранить покупное молоко в пластике опасно для здоровья.

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