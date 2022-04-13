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Патриотические яйца на Пасху – как покрасить яйца в желто-голубых тонах

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 апреля, 15:12
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Будут использоваться натуральные красители – куркума и красная капуста. Для фиксации яйца во время окрашивания нужен скотч
Патриотические яйца на Пасху
Патриотические яйца на Пасху / Фото: Mirta

Способов окрашивания пасхальных яиц существует множество. Если вы уже продумываете меню на Пасху, то попробуйте сделать патриотические в прямом смысле, то есть в цветах нашего флага.

Идею увидели на канале Mirta.

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Как сделать патриотические яйца на Пасху

Понадобится куркума. Возьмите две чайных ложки и разведите кипятком, тщательно перемешайте.

Здесь насыщенность желтого цвета будет зависеть от количества куркумы.

Теперь на горлышко емкости, где будет окрашиваться яйцо, нужно наклеить сетку из скотча с отверстием в центре. Это нужно для того, чтобы зафиксировать яйцо.

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После того как оно станет в "ловушку", залейте краситель с куркумой до половины яйца. Подержите 30 минут. Затем яйцо нужно извлечь и обтереть салфеткой.

Для голубого цвета нужно измельчить красную капусту в блендере и посолить. Подождать появления сока. Затем его нужно отжать.

Опять же нужно сделать сетку из скотча на емкости и зафиксировать яйцо. Залить соком до окрашенного в желтый цвет участка и подержать 30 минут.

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Подробнее обо всем смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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