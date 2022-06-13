Как помыть курицу перед приготовлением и нужно ли это делать

Наверняка многие из нас слышали, что курицу, целую тушку или ее части, мыть не нужно и даже опасно. Эксперты объясняют почему

Как правильно мыть курицу

Если овощи нужно сварить правильно, чтобы не испортить, например, салат с ними, то что говорить о мясе. В нашем случае – курице.

Главная опасность этого продукта – бактерии, которые живут на тушке.

Реклама

Большинство экспертов сходятся в одном: мыть курицу – подвергать отравлению свой организм, ведь мы увеличиваем площадь обитания сальмонеллы. Тем более если моем ее под проточной водой. Лучше замочить ее в емкости, а потом эту емкость хорошо вымыть.

Итак, что говорят эксперты из cs-tf.com по этому поводу – ниже.

Как правильно мыть курицу

Перед приготовлением курицу лучше заморозить, так бактерии погибнут / Фото: freepik.com

Реклама

Итак, вы принесли свежую курицу из магазина и собираетесь ее приготовить. Как советуют, делать это сразу не нужно. Тушку плотно упакуйте и положите в морозилку.

В таких условиях опасные бактерии погибнут, а упаковка будет защищать от распространения бактерий на другие продукты.

Затем курицу нужно разморозить, обтереть салфеткой и приступить к приготовлению. При термообработке все опасное на мясе погибнет.

Реклама

Что делать, когда курицу все же хочется помыть? Для этого нужно использовать кислый раствор. Это древнейшая техника по очищению мяса.

Добавьте немного сока лимона при замачивании курицы

Кислый раствор может состоять из лимонного сока или уксуса, разведенных в воде.

Замочите мясо в этом растворе на 5-7 минут, так вы сможете проверить, не пропало ли оно. Если почувствуете неприятный запах, то, скорее всего, мясо непригодно для употребления.

Рецепт домашней вареной колбасы из одной куриной тушки читайте здесь.