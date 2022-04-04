Как пожарить лук до золотистости – 4 разных способа

Жарить лук можно на растительном и сливочном масле или без них. Хрустящий лук солите в конце, лук для супов – в самом начале

Как вкусно пожарить лук / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

Без хорошо приготовленного лука невозможны ни первые блюда, ни гарниры. Обжаренный в правильном кляре лук, – это универсальная закуска.

А, например, он, обжаренный с мукой, – это вполне полноценный гарнир.

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Чтобы было вкусно, лук должен быть сочным и неподмороженным.

Жарить его можно на масле и без него, до состояния легкой золотистости и до сильного хруста.

Как жарить лук для супов-пюре

Сковороду с растительным маслом разогрейте на среднем огне. Толщина слоя из лука должна быть не больше одного сантиметра.

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Обжаривайте на среднем огне до прозрачности несколько минут. Только теперь лук можно перемешать.

Солить такой лук нужно сначала жарки. Так он пустит сок и сильно не зажарится. То есть будет прозрачным и мягким.

В самом конце приготовления можно добавить немного сливочного масла, специи и еще раз слегка обжарить.

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Как жарить хрустящий лук

Для этого овощ нужно нарезать кольцами и полукольцами. В сковороде должно быть больше масла, чем обычно.

Лук забрасываем в хорошо разогретое масло, он должен практически плавать в нем. Обжаривайте 4-5 минут. Солить хрустящий лук нужно в конце приготовления.

После жарки лук выложите на салфетку.

Как жарить лук без растительного и сливочного масла

Сковороду разогрейте на среднем огне, выложите лук, накройте крышкой и готовьте, не перемешивая, несколько минут.

Затем нужно снять крышку и готовить до легкой золотистости. Добавьте несколько ложек горячей воды, перемешайте и доведите до готовности.

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Как жарить лук с мукой

Для этого способа используется сливочное масло и растительное. Все это нужно разогреть на сковороде, добавить лук, слой его должен быть не толще одного сантиметра.

Жарить нужно под крышкой, периодически помешивая. Когда лук слегка зарумянится, нужно добавить муку из расчета: одна столовая ложка на одну луковицу.

Теперь немного увеличьте огонь, готовьте, постоянно перемешивая. Солить этот лук нужно в конце.