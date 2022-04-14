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Как правильно хранить лук – главные правила и важные лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 апреля, 10:01
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Лук не любит высокой влажности и температуры. В таких условиях он быстро начинает гнить. Не храните лук в полиэтиленовых пакетах

Любые овощи, если знать, как их правильно хранить и какие условия их не устраивают, могут быть годными к употреблению долго.

Правила лука очень похожи с условиями хранения чеснока – высокая влажность и тепло для них не подходят.

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Лук желательно держать в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, например в кладовой, подвале, погребе или гараже.

Ниже читайте о том, как хранить лук в шелухе и уже очищенный.

Как хранить лук надежно и долго: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Оптимальная температура хранения лука – 4–10 градусов. При этих условиях луковицы лучше всего сохраняются.
  • Лайфхак 2. Важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование плесени и гниение. Подойдут открытая корзина, сетчатая сумка или даже колготки.
  • Лайфхак 3. Не оставляйте лук в полиэтиленовых пакетах, это может привести к его быстрой порче из-за плохой циркуляции воздуха.
  • Лайфхак 4. Темнота помогает луку храниться дольше. Недостаток солнечного света уменьшает колебания температуры и влажности.
  • Лайфхак 5. Не стоит хранить целый лук в холодильнике, поскольку он легко впитывает влагу. Это может привести к тому, что он станет мягким и быстрее испортится.

Здесь узнаете, как правильно нужно хранить муку.

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Как хранить разные виды лука

Как хранить лук: лайфхаки
Как хранить лук: лайфхаки / Фото: Depositphotos

Правила хранения для очищенного, нарезанного, жареного и маринованного лука отличаются.

  • Очищенный целый лук нужно положить в воздухонепроницаемый контейнер и хранить при температуре 4 градуса не больше 10-14 дней.
  • Нарезанный лук можно завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник или заморозить.
  • Приготовленный лук (жареный, вареный, запеченный) будет храниться в герметичном контейнере 3-5 дней.
  • Маринованный лук будет оставаться пригодным около 6 месяцев. Чтобы замариновать его, поместите очищенный лук в стеклянную или керамическую банку, наполненную уксусом и смесью соли, сахара и специй.

Здесь читайте о правилах правильного хранения цветной капусты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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