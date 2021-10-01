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Как правильно хранить свежий инжир, чтобы он не испортился раньше времени

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 октября, 15:56
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Рекомендуют не мыть фрукт перед хранением, а аккуратно протереть бумажным полотенцем. Инжир может пролежать при температуре от +2 до +4 около 10 дней. Если фрукт немного подмятый, его нужно сразу съесть
Как правильно хранить свежий инжир
Как правильно хранить свежий инжир / Фото: Pixabay

Все фрукты, которые растут не у нас, требуют особых правил хранения. Если ананасы могут привезти немного недозрелыми и их хранить проще, то инжир – капризный, он мягкий по структуре и даже самое незначительное повреждение приведет к его быстрой порче. Что нужно знать, чтобы продлить жизнь этому фрукту – ниже.

Как правильно хранить инжир

Инжир может пролежать в холодильнике при температуре +3 градуса
Инжир может пролежать в холодильнике при температуре +3 градуса / Фото: Pixabay

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Перед тем, как отправить инжир на хранение. Нужно внимательно его обсмотреть. Если есть вмятины и царапины, то такой инжир нужно съесть сразу. Для хранения он не подходит.

Если есть желание помыть инжир перед хранением, то делать это нужно осторожно. Лучше это делать с пульверизатора. Но эксперты советуют аккуратно протереть его насухо, а в контейнер сложить, перекладывая бумажными салфетками. Инжир не терпит влаги.

Единственное место хранения свежего инжира – холодильник. Средняя температура +3 градуса. Так фрукты могут пролежать 5-7 дней.

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Недозревший инжир в холодильник класть не нужно. Он должен полежать сутки-двое в прохладном и темном месте. Если по истечению этого срок он годен к хранению, то поместите его в пластиковый контейнер и отправьте в холодильник.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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