Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Как правильно сварить свеклу, чтобы она не испортила салат – важные рекомендации

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 декабря, 12:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Упругости, красивого цвета можно достичь благодаря растительному маслу, сахару и уксусу, которые добавляются в процессе варки. Если выбираете запекание, то готовьте при температуре не выше 190 градусов
Как сварить вкусную свеклу
Как сварить вкусную свеклу / Фото: Сегодня

Самый любимый из всех зимних овощей – свекла – готовится к своему главному выходу.

В большинстве салатах и закусках с селедкой на Новый год присутствует она. Давно известно, что, например, в винегрете, свекла не окрасит соседние ингредиенты, если предварительно полить ее растительным маслом.

Реклама

Еще всем известно, что слаще свекла бывает, когда запекается. А что варка?

По этому поводу у опытных кулинаров есть рекомендации и советы. Итак, как правильно варить свеклу, чтобы она была упругой и оставалась сладкой – ниже.

Как варить свеклу, чтобы сохранить максимум витаминов

Вначале свеклу нужно варить на сильном огне, потом – уменьшить огонь
Вначале свеклу нужно варить на сильном огне, потом – уменьшить огонь / Фото: instagram.com/bnb_company

Реклама

После того, как вымытая свекла попала в кастрюлю с водой, нужно варить ее на сильном огне.

Как только закипит, убрать огонь до минимального и варить под прикрытой крышкой 3-4 часа.

Читайте также:

Реклама

Что добавить в воду, чтобы свекла была вкуснее и не разваливалась

После того, как вода для свеклы закипела, нужно добавить растительное масло из расчета 30-50 мл на 3 литра воды.

Также советуют добавить 1 столовую ложку уксуса 9% и 2 столовых ложки сахара.

Когда овощ сварился, положите его в лед – так он сохранит упругость и будет лучше чиститься.

Важные рекомендации для вкусной свеклы

Уксус, растительное масло и сахар во время варки улучшат вкус свеклы
Уксус, растительное масло и сахар во время варки улучшат вкус свеклы / Фото: instagram.com/gotovit_pro100_

Если нужно сварить ее быстро, то после закипания воды добавьте 1 столовую ложку соли. Когда вода начнет кипеть – кладите овощ.

Только теперь можно добавить уксус и сахар.

Если любите запекать овощ, то делайте это в рукаве или фольге. Температура духовки не должна превышать 190 градусов.

И помним, хранить вареную свеклу можно не больше 2 дней, даже неочищенную. Она быстро теряет свои вкусовые качества.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять