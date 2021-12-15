Как правильно сварить свеклу, чтобы она не испортила салат – важные рекомендации

Самый любимый из всех зимних овощей – свекла – готовится к своему главному выходу.
В большинстве салатах и закусках с селедкой на Новый год присутствует она. Давно известно, что, например, в винегрете, свекла не окрасит соседние ингредиенты, если предварительно полить ее растительным маслом.
Еще всем известно, что слаще свекла бывает, когда запекается. А что варка?
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По этому поводу у опытных кулинаров есть рекомендации и советы. Итак, как правильно варить свеклу, чтобы она была упругой и оставалась сладкой – ниже.
Как варить свеклу, чтобы сохранить максимум витаминов
После того, как вымытая свекла попала в кастрюлю с водой, нужно варить ее на сильном огне.
Как только закипит, убрать огонь до минимального и варить под прикрытой крышкой 3-4 часа.
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Что добавить в воду, чтобы свекла была вкуснее и не разваливалась
После того, как вода для свеклы закипела, нужно добавить растительное масло из расчета 30-50 мл на 3 литра воды.
Также советуют добавить 1 столовую ложку уксуса 9% и 2 столовых ложки сахара.
Когда овощ сварился, положите его в лед – так он сохранит упругость и будет лучше чиститься.
Важные рекомендации для вкусной свеклы
Если нужно сварить ее быстро, то после закипания воды добавьте 1 столовую ложку соли. Когда вода начнет кипеть – кладите овощ.
Только теперь можно добавить уксус и сахар.
Если любите запекать овощ, то делайте это в рукаве или фольге. Температура духовки не должна превышать 190 градусов.
И помним, хранить вареную свеклу можно не больше 2 дней, даже неочищенную. Она быстро теряет свои вкусовые качества.
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