Как правильно варить булгур на плите (фото)

Он хорошо сочетается практически со всем. Крупу нужно хорошо промыть и варить в воде с пропорциями 1:2. Вкуснее, если предварительно булгур обжарить

Булгур – одна из самых известных круп во всем мире и очень многие выбирают его для ужина. Он хорошо сочетается с мясом, рыбой, курицей и овощами. Из него готовят разнообразные салаты и закуски.

И чтобы булгур получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле и только потом залить водой.

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Подробности приготовления булгура на плите и на воде читайте ниже.

Как сварить рассыпчатый булгур на воде

Рассыпчатый булгур на воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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1 стакан булгура;

2 стакана воды;

2 ст. л. растительного или сливочного масла;

1 ч. л. соли без горки.

Как приготовить:

На дно кастрюли с толстым дном налейте растительное масло, нагрейте его. Выложите булгур. Помешивая, обжарьте его до легкого орехового аромата 2 минуты. Медленно залейте обжаренный булгур кипящей водой. Посолите по вкусу и перемешайте. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите около 20-30 минут.

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