Как правильно варить булгур на плите (фото)

Булгур – одна из самых известных круп во всем мире и очень многие выбирают его для ужина. Он хорошо сочетается с мясом, рыбой, курицей и овощами. Из него готовят разнообразные салаты и закуски.
И чтобы булгур получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле и только потом залить водой.
Подробности приготовления булгура на плите и на воде читайте ниже.
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Как сварить рассыпчатый булгур на воде
Ингредиенты:
- 1 стакан булгура;
- 2 стакана воды;
- 2 ст. л. растительного или сливочного масла;
- 1 ч. л. соли без горки.
Как приготовить:
- На дно кастрюли с толстым дном налейте растительное масло, нагрейте его.
- Выложите булгур.
- Помешивая, обжарьте его до легкого орехового аромата 2 минуты.
- Медленно залейте обжаренный булгур кипящей водой. Посолите по вкусу и перемешайте.
- После закипания уменьшите огонь до минимума и варите около 20-30 минут.
Здесь читайте, как быстро сварить бобовые с замачиванием и без него.