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Как правильно варить булгур на плите (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 июня, 12:16
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Он хорошо сочетается практически со всем. Крупу нужно хорошо промыть и варить в воде с пропорциями 1:2. Вкуснее, если предварительно булгур обжарить

Булгур – одна из самых известных круп во всем мире и очень многие выбирают его для ужина. Он хорошо сочетается с мясом, рыбой, курицей и овощами. Из него готовят разнообразные салаты и закуски.

И чтобы булгур получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле и только потом залить водой.

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Подробности приготовления булгура на плите и на воде читайте ниже.

Как сварить рассыпчатый булгур на воде

Рассыпчатый булгур на воде
Рассыпчатый булгур на воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 1 стакан булгура;
  • 2 стакана воды;
  • 2 ст. л. растительного или сливочного масла;
  • 1 ч. л. соли без горки.

Как приготовить:

  1. На дно кастрюли с толстым дном налейте растительное масло, нагрейте его.
  2. Выложите булгур.
  3. Помешивая, обжарьте его до легкого орехового аромата 2 минуты.
  4. Медленно залейте обжаренный булгур кипящей водой. Посолите по вкусу и перемешайте.
  5. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите около 20-30 минут.

Здесь читайте, как быстро сварить бобовые с замачиванием и без него.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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