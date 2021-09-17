Как правильно выбрать вешенки для засола и быстрый способ их замариновать

Лучше брать молодые вешенки с темно-серой шляпкой и плотной мякотью. Перед варкой ножки у грибов нужно срезать, потом их можно использовать в супе, и замочить на полчаса в холодной воде

Вешенки в маринаде / Фото: Depositphotos

В силу популярности шампиньонов, вешенки не так часто попадают на наш стол. Хотя по вкусовым качествам они выигрывают. Вешенки – это вкусно, когда их пожарить или добавить в суп, они станут отличной закуской после маринования. Если вы уже успели замариновать шампиньоны, то пришло время для вешенок. Несколько рекомендаций по процессу и рецепт экспресс-маринада найдете ниже.

Какие вешенки выбрать и как подготовить к маринованию

Лучшие для маринования – молодые вешенки. Их шляпки в диаметре составляют до 8 см и они слега завернуты внутрь к ножке. Мякоть шляпок должна быть плотной и упругой.

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Ножки нужно обрезать, после маринования они становятся твердыми. Их можно заморозить, приготовить суп или использовать в рагу.

Грибы перед маринадом нужно хорошо промыть, а еще лучше замочить в воде минимум на 30 минут. Затем хорошо слить воду. Делать это лучше с помощью дуршлага.

Маринованные вешенки (быстрый способ)

Маринованные вешенки / Фото: instagram.com/idi_gotov/

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Ингредиенты:

Свежие вешенки – 2 кг

Вода – 1,5 л

Уксус – 3 ст. л.

Соль – 4 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Перец горошком – 15 шт.

Гвоздика – 15 шт.

Укроп (сухой или свежий) – по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

Грибы и специи уложить в кастрюлю, залить водой. Когда вода закипит, добавить соль и сахар, перемешать. Через одну минуту добавить уксус и варить 30 минут. Шумовкой разложить грибы в стерилизованные банки, рассол должен немного покрывать грибы. Сверху налить по 1 ст. л. растительного масла. Убрать в холодильник на двое суток. Хранятся маринованные вешенки до одного месяца.

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