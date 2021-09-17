Как правильно выбрать вешенки для засола и быстрый способ их замариновать

В силу популярности шампиньонов, вешенки не так часто попадают на наш стол. Хотя по вкусовым качествам они выигрывают. Вешенки – это вкусно, когда их пожарить или добавить в суп, они станут отличной закуской после маринования. Если вы уже успели замариновать шампиньоны, то пришло время для вешенок. Несколько рекомендаций по процессу и рецепт экспресс-маринада найдете ниже.
Какие вешенки выбрать и как подготовить к маринованию
Лучшие для маринования – молодые вешенки. Их шляпки в диаметре составляют до 8 см и они слега завернуты внутрь к ножке. Мякоть шляпок должна быть плотной и упругой.
Ножки нужно обрезать, после маринования они становятся твердыми. Их можно заморозить, приготовить суп или использовать в рагу.
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Грибы перед маринадом нужно хорошо промыть, а еще лучше замочить в воде минимум на 30 минут. Затем хорошо слить воду. Делать это лучше с помощью дуршлага.
Маринованные вешенки (быстрый способ)
Ингредиенты:
- Свежие вешенки – 2 кг
- Вода – 1,5 л
- Уксус – 3 ст. л.
- Соль – 4 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Перец горошком – 15 шт.
- Гвоздика – 15 шт.
- Укроп (сухой или свежий) – по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Грибы и специи уложить в кастрюлю, залить водой.
- Когда вода закипит, добавить соль и сахар, перемешать.
- Через одну минуту добавить уксус и варить 30 минут.
- Шумовкой разложить грибы в стерилизованные банки, рассол должен немного покрывать грибы.
- Сверху налить по 1 ст. л. растительного масла.
- Убрать в холодильник на двое суток. Хранятся маринованные вешенки до одного месяца.
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