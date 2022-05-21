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Как правильно заваривать травяной чай и какие растения самые полезные для него

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 мая, 08:15
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Температура воды для травяного чая, как и для любого другого, должна быть не выше 80 градусов. Заварник нужно обязательно накрывать плотным полотенцем
Как правильно приготовить травяной чай
Как правильно приготовить травяной чай / Фото: freepik.com

К травяным чаям мы обращаемся, когда не только хочется разнообразить постоянный черный чай и кофе, а когда нужно успокоиться и расслабиться.

Каждое растение, которые мы используем, несет свою конкретную функцию, это очень позитивно влияет на наш организм. Об этом чуть ниже, по рекомендациям buffet_recept.

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Итак, несколько вводных перед тем, как начнете заваривать травяной чай. Опытные травники советуют так: взять тремя пальцами смесь трав – это и будет норма для одной чашки. Идеальное время для заваривания травяного чая – не менее 15 минут.

Как правильно заварить травяной чай

Травяной чай нужно заваривать не дольше 15 минут
Травяной чай нужно заваривать не дольше 15 минут / Фото: Pixabay

Ополоснуть заварник, положить нужное количество чая. Залить водой, температура должна быть не выше 80 градусов. Накройте полотенцем и ждите 5 минут. Это нужно, чтобы эфирные масла не улетучились.

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Теперь чай нужно перелить в чашку и вылить назад в заварник. Эту процедуру сделайте несколько раз. Затем накройте заварник и подождите примерно 10 минут.

Здесь найдете рецепт успокоительного чая на основе мяты, мелиссы и яблок.

Какие травы самые полезные для чая

Самые полезные травы для чая
Самые полезные травы для чая / Фото: Unsplash

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Чабрец, мужское растение. Рекомендован при гриппе, спазмах желудка, заболеваниях почек, анемии, бессоннице.

Ромашка. Полезная для работы сердца. Также можно пить при простудах.

Шиповник. В нем много витаминов и антиоксидантов, они укрепляют иммунную систему.

Клевер. Если заварить его с медом, то получите хорошее средство от кашля. Рекомендован при сахарном диабете вместо обычного чая (без подсластителя).

Лимонная мята. Такой чай успокоит и поможет справиться с проблемами пищеварения из-за нервного расстройства. Снимет напряжение, улучшит сон и повысит концентрацию.

Одуванчик. Поможет работе печени, повысит усвояемость полезных веществ из пищи.

Липа снизит беспокойство, облегчит мигрени. Такой чай отличное средство от простуды. Вместе с этим липовый чай потогонный, не стоит им злоупотреблять.

А в Гонконге готовят очень интересный напиток юаньян, он на основе чая и кофе.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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