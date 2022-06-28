Как приготовить абрикосовый джем – 3 проверенных рецепта

Еще совсем немного – и абрикосы наберутся максимальной сочности и аромата, их можно заготавливать на зиму. Постарайтесь не пропустить экономный рецепт клубничного варенья, как желе.
Итак, абрикосы. Это может быть опять же варенье или джем. Последний отличается приятной текстурой, его удобней использовать в выпечке или как топпинги в десертах.
Все эти рецепты проверены редакцией и не заберут много времени.
Абрикосовый джем с лимоном и корицей
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов без косточек;
- 550 г сахара;
- палочка корицы;
- сок и цедра 1 лимона.
Как приготовить:
- Абрикосы нарезать, засыпать сахаром, оставить на несколько часов.
- Добавить палочку корицы и лимонную цедру, поставить на огонь. Когда закипит, добавить лимонный сок. Варить до загустения.
- Разлить горячий джем по стерилизованным банкам.
Абрикосовый джем с агар-агаром
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов без косточек;
- 500 г сахара;
- 10 г агар-агара;
- 160 мл воды.
Как приготовить:
- Замочить агар-агар в воде и оставить на 30 минут.
- Абрикосы измельчить блендером в пюре.
- Поставить абрикосовое пюре на огонь и всыпать половину сахара.
- Агар-агар довести до кипения. Добавить сахар и довести до кипения.
- Помешивая абрикосы, тонкой струйкой влить агарово-сахарную смесь. Прокипятить в течение 5 минут.
- Переложить джем в подготовленные банки.
Абрикосовый джем с апельсиновым соком
Ингредиенты:
- 700 г спелых абрикосов;
- 2 ст. л. свежевыжатого апельсинового сока;
- 1 стакан сахара или по вкусу.
Как приготовить:
- Разрезать абрикосы пополам и удалить косточки.
- В большую кастрюлю с толстым дном отправить абрикосы, апельсиновый сок и сахар, размешать. Нагреть на среднем огне.
- Когда абрикосы пустят сок, увеличить нагрев. Варить, часто помешивая деревянной ложкой, пока абрикосы не превратятся в грубое пюре, около 15 минут. Добавить сахар, если нужно.
- Готовый джем по желанию взбить блендером. Переложить в чистую банку и дать остыть. Джем может храниться в холодильнике до 2 недель.
Рецепты разного варенья из шелковицы собрали в этом материале.