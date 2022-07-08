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Как приготовить безалкогольный мохито и украсить бокал для него (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 июля, 17:03
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Постарайтесь найти максимально свежую мяту, стебли у нее нужно убрать. Автор этого мохито предлагает добавить в каждый бокал совсем немного свежего имбиря
Как приготовить безалкогольный мохито
Как приготовить безалкогольный мохито / Фото: freepik.com

Мохито родился на Кубе. Правда, легендарный темный ром не используется. Алкогольный коктейль делают с белым.

Этот освежающий и в некотором роде бодрящий напиток может быть и без алкоголя, остальные ингредиенты остаются такими же.

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Ольга Матвей предлагает взять по небольшому кусочку свежего имбиря в каждый бокал.

Нужно, чтобы мята была свежей, а лайм или лимон сочным. Не менее важен лед, замораживайте фильтрованную или кипяченую воду.

Безалкогольный мохито

В составе мохито обязательно есть лайм и мята
В составе мохито обязательно есть лайм и мята

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Ингредиенты:

  • лайм или лимон;
  • мята без стеблей;
  • сахар;
  • имбирь свежий;
  • спрайт или любая содовая;
  • лед.

Как приготовить:

  1. Края бокала смазать соком лайма. В тарелку высыпать сахар и опустить края бокала.
  2. У мяты оторвать стебли. Половину лайма нарезать на кубики. Растолочь мяту и лайм в ступке до состояния кашицы.
  3. Добавить 1 ч. л. сахара, снова перетереть. Разложить по бокалам.
  4. Имбирь почистить, добавить немного в бокалы.
  5. От второй половины лайма отрезать кружок. Остальное нарезать на дольки.
  6. Выложить лед в бокалы. Выложить по два кусочка лайма. Далее чередовать лайм и лед.
  7. Аккуратно залить содовой. Стенки бокала украсить кружочком лайма.

Подробней о безалкогольном мохито смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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