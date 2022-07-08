Как приготовить безалкогольный мохито и украсить бокал для него (видео)

Мохито родился на Кубе. Правда, легендарный темный ром не используется. Алкогольный коктейль делают с белым.
Этот освежающий и в некотором роде бодрящий напиток может быть и без алкоголя, остальные ингредиенты остаются такими же.
Ольга Матвей предлагает взять по небольшому кусочку свежего имбиря в каждый бокал.
Нужно, чтобы мята была свежей, а лайм или лимон сочным. Не менее важен лед, замораживайте фильтрованную или кипяченую воду.
Безалкогольный мохито
Ингредиенты:
- лайм или лимон;
- мята без стеблей;
- сахар;
- имбирь свежий;
- спрайт или любая содовая;
- лед.
Как приготовить:
- Края бокала смазать соком лайма. В тарелку высыпать сахар и опустить края бокала.
- У мяты оторвать стебли. Половину лайма нарезать на кубики. Растолочь мяту и лайм в ступке до состояния кашицы.
- Добавить 1 ч. л. сахара, снова перетереть. Разложить по бокалам.
- Имбирь почистить, добавить немного в бокалы.
- От второй половины лайма отрезать кружок. Остальное нарезать на дольки.
- Выложить лед в бокалы. Выложить по два кусочка лайма. Далее чередовать лайм и лед.
- Аккуратно залить содовой. Стенки бокала украсить кружочком лайма.
Подробней о безалкогольном мохито смотрите в видео.
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