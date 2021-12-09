Как приготовить быстрый домашний хлеб с ароматным соусом

Быстрый домашний хлеб / Фото: Appetizing.tv-Baking Recipes
Что может быть приятней аромата свежеиспеченного хлеба на собственной кухне? Наверное, плюс ко всему, еще и запах соуса из чеснока и свежей зелени, которые равномерно распределены по этому хлебу.
Как понятно по фото, хлеб очень напоминает наши пампушки. Так что его можно подавать к первым блюдам в том числе.
Мы рассказывали, как легко испечь экстравоздушный шокупан, теперь попробуйте и этот, по рецепту канала Appetizing.tv-Baking Recipes.
Быстрый домашний хлеб
Ингредиенты:
- 450 г муки;
- 250 мл теплой воды;
- по 5 г сухих дрожжей, соли;
- 25 мл растительного масла.
Для соуса:
- 3 зуб. чеснока;
- 50 мл оливкового масла;
- 20 г пармезана;
- соль, зелень.
Как приготовить:
- Дрожжи развести в теплой воде. Добавить соль и масло. Перемешать и вылить в муку.
- Замесить тесто, накрыть пленкой и оставить на 30 минут в теплом месте.
- Высыпать на присыпанную мукой поверхность, вымесить и раскатать в виде лепешки.
- Выложить на застеленный противень, накрыть полотенцем и дать тесту отдохнуть 15 минут.
- С помощью тесторезки или тупой стороной ножа сделать узоры, как на фото.
- Для соуса измельченный чеснок добавить в масло, посолить и добавить тертый пармезан. Зелень измельчить и добавить к заливке.
- Тщательно обмазать тесто и выпекать 25 минут при 180 градусах.