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Как приготовить быстрый домашний хлеб с ароматным соусом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
9 декабря, 18:40
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Нужно всего 30 минут на замес и расстойку теста и 25 минут на запекание. За это время вы успеете сделать соус из оливкового масла, зелени, пармезана и чеснока
Быстрый домашний хлеб
Быстрый домашний хлеб / Фото: Appetizing.tv-Baking Recipes

Что может быть приятней аромата свежеиспеченного хлеба на собственной кухне? Наверное, плюс ко всему, еще и запах соуса из чеснока и свежей зелени, которые равномерно распределены по этому хлебу.

Как понятно по фото, хлеб очень напоминает наши пампушки. Так что его можно подавать к первым блюдам в том числе.

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Мы рассказывали, как легко испечь экстравоздушный шокупан, теперь попробуйте и этот, по рецепту канала Appetizing.tv-Baking Recipes.

Быстрый домашний хлеб

Ингредиенты:

  • 450 г муки;
  • 250 мл теплой воды;
  • по 5 г сухих дрожжей, соли;
  • 25 мл растительного масла.

Для соуса:

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  • 3 зуб. чеснока;
  • 50 мл оливкового масла;
  • 20 г пармезана;
  • соль, зелень.

Как приготовить:

  1. Дрожжи развести в теплой воде. Добавить соль и масло. Перемешать и вылить в муку.
  2. Замесить тесто, накрыть пленкой и оставить на 30 минут в теплом месте.
  3. Высыпать на присыпанную мукой поверхность, вымесить и раскатать в виде лепешки.
  4. Выложить на застеленный противень, накрыть полотенцем и дать тесту отдохнуть 15 минут.
  5. С помощью тесторезки или тупой стороной ножа сделать узоры, как на фото.
  6. Для соуса измельченный чеснок добавить в масло, посолить и добавить тертый пармезан. Зелень измельчить и добавить к заливке.
  7. Тщательно обмазать тесто и выпекать 25 минут при 180 градусах.

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