Как приготовить домашний сыр с дырками всего из двух ингредиентов (видео)

Если хотите более жирный сыр, то можно добавить немного сливочного масла. И, конечно, нужны натуральные продукты, без растительных жиров

Рецепт домашнего твердого сыра / Фото: istockphoto.com

Как сделать мягкий сыр в домашних условиях – мы рассказывали. По этому рецепту получится твердый сыр, на нем будут дырки.

Готовить его можно только из фермерского молока и творога.

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Когда поставите творог с молоком на водяную баню и добавите немного соды, творог начнет плавиться. В этот момент нельзя отходить, нужно постоянно помешивать массу. На это уйдет несколько минут.

Alina FooDee в свой сыр добавила половину чайной ложки соли, но это дело вкуса каждого. Что касается соды, то ее нужно тоже половина чайной ложки, это важно. Из этого количества сначала берется одна треть, при необходимости, в процессе варки, добавьте остальную.

Домашний твердый сыр

Домашний твердый сыр / Фото: Alina FooDee

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Ингредиенты:

творог 5% – 400 г;

молоко – 400 г;

соль – по вкусу;

сода – половина ч. л.;

сливочное масло – 10-15 г.

Как приготовить:

Творог переложить в миску, залить молоком, нагреть до горячего состояния, пока не начнет отделяться желтая сыворотка. Кипятить не нужно. Переложить творог на дуршлаг, чтобы стекла вся сыворотка, добавить соль, соду, перемешать. Можно плавить творог на водяной бане, а можно на маленьком огне, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело. Процесс занимает несколько минут. Теперь можно добавить сливочное масло . Форму смазать растительным или сливочным маслом, переложить сыр и хорошо утрамбовать. Оставить в форме до полного остывания, достать из формы.

Посмотреть, как готовится домашний сыр, можно в видео.

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Домашнюю тортилью, лепешку и начинку, тоже можно приготовить в домашних условиях. Много времени для этого не понадобится.