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Как приготовить домашнюю тушенку – самый простой рецепт для свинины

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 марта, 14:31
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Мясо нужно нарезать крупными кусками и оставить в соли на 15 минут. Все остальные специи – лавровый лист и черный перец – по вкусу
Домашняя тушенка
Домашняя тушенка / Фото: Инстаграм

В домашних условиях из мяса можно приготовить прекрасную буженину или сделать тушенку впрок.

Идеально, если мясо будет с жиром, он сделает его сочнее. Количество соли рассчитано на один килограмм, ее нужно одну столовую ложку.

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Как говорит автор рецепта Татьяна огородница, эту тушенку можно хранить при комнатной температуре.

Домашняя тушенка из свинины

Ингредиенты на один килограмм мяса:

  • свинина;
  • 1 ст. л. соли;
  • перец и другие специи – по вкусу.

Здесь узнаете, как испечь домашнюю фокаччу с итальянскими сушеными травами.

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Как приготовить:

  1. Нарезать мясо средними кусочками. Добавить соль, тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут.
  2. Прокипятить банки и крышки.
  3. Плотно разложить мясо, но не под самую крышку.
  4. На дно кастрюли положить полотенце и поставить банки. Накрыть крышками.
  5. В кастрюлю налить воду и поставить на огонь. После закипания готовить тушенку в течение 5 часов. За это время добавлять кипяченую воду в кастрюлю.
  6. Закатать банки.

Здесь смотрите процесс приготовления этой тушенки.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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