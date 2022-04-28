3 рецепта глазури для пасок на поминальные дни

Так сложилось, что главные поминальные дни в Украине – это первое воскресенье после Пасхи и Радоница, она третьего мая.
Существует и традиционная еда, которую нужно приготовить в этот день, среди прочего – паски. Кто-то любит скромные украшения, а кто-то выбирает неожиданную и оригинальную глазурь.
Ниже собраны самые удобные и легкие в приготовлении рецепты, проверенные редакцией.
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Ванильная глазурь
Ингредиенты:
- 1 стакан сахарной пудры;
- 3 ст. л теплой воды;
- 1 ч. л. ванильного экстракта.
Как приготовить:
- Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 градусов.
- Если глазурь получится слишком густой, добавить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры.
Здесь найдете рецепт паски без дрожжей, с ней справится даже новичок.
Шоколадная глазурь с какао
Ингредиенты:
- 2 ст. л. какао-порошка;
- 3 ст. л. сахара;
- 2-3 ст. л. молока;
- 50 г сливочного масла.
Как приготовить:
- Смешать венчиком в сотейнике какао, сахар и молоко. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить, пока сахар не растворится.
- В конце добавить сливочное масло и перемешать. Остудить глазурь до комнатной температуры.
Как сделать паску в мультиварке – узнаете здесь. В нее добавляются шоколад и творог.
Глазурь, которая не осыпается
Ингредиенты:
- 1 стакан мелкого сахара;
- 1 ч. л. желатина;
- несколько капель лимонного сока;
- ванилин;
- 6 ст. л. ложек воды.
Как приготовить:
- Залить 1 чайную ложку быстрорастворимого желатина 2 ст. л. воды и оставить набухать на 5-10 минут.
- Смешать сахар, ванилин и оставшуюся воду. Поставить на медленный огонь и варить, помешивая, до растворения сахара.
- Добавить в сахарный сироп (он не должен быть кипящим) набухший желатин, перемешать и взбить миксером, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавить лимонный сок по желанию.
- Дать глазури немного остыть. Указанным количеством глазури можно покрыть 3-4 больших кулича.
И еще три рецепта глазури – шоколадной, белковой и как зефир – собраны в этом материале.