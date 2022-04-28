3 рецепта глазури для пасок на поминальные дни

Какую бы глазурь вы не выбрали, важно покрывать нею остывшие паски. В подборке – шоколадная, белковая и глазурь, которая не осыпается и не крошится

Рецепты глазури для пасок / Фото: Unsplash

Так сложилось, что главные поминальные дни в Украине – это первое воскресенье после Пасхи и Радоница, она третьего мая.

Существует и традиционная еда, которую нужно приготовить в этот день, среди прочего – паски. Кто-то любит скромные украшения, а кто-то выбирает неожиданную и оригинальную глазурь.

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Ниже собраны самые удобные и легкие в приготовлении рецепты, проверенные редакцией.

Ванильная глазурь

Глазурь для куличей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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1 стакан сахарной пудры;

3 ст. л теплой воды;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Как приготовить:

Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 градусов. Если глазурь получится слишком густой, добавить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры.

Здесь найдете рецепт паски без дрожжей, с ней справится даже новичок.

Шоколадная глазурь с какао

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Ингредиенты:

2 ст. л. какао-порошка;

3 ст. л. сахара;

2-3 ст. л. молока;

50 г сливочного масла.

Как приготовить:

Смешать венчиком в сотейнике какао, сахар и молоко. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить, пока сахар не растворится. В конце добавить сливочное масло и перемешать. Остудить глазурь до комнатной температуры.

Как сделать паску в мультиварке – узнаете здесь. В нее добавляются шоколад и творог.

Глазурь, которая не осыпается

Желатиновая глазурь / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан мелкого сахара;

1 ч. л. желатина;

несколько капель лимонного сока;

ванилин;

6 ст. л. ложек воды.

Как приготовить:

Залить 1 чайную ложку быстрорастворимого желатина 2 ст. л. воды и оставить набухать на 5-10 минут. Смешать сахар, ванилин и оставшуюся воду. Поставить на медленный огонь и варить, помешивая, до растворения сахара. Добавить в сахарный сироп (он не должен быть кипящим) набухший желатин, перемешать и взбить миксером, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавить лимонный сок по желанию. Дать глазури немного остыть. Указанным количеством глазури можно покрыть 3-4 больших кулича.

И еще три рецепта глазури – шоколадной, белковой и как зефир – собраны в этом материале.