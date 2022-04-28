Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Соус для шашлыка

Быстрый завтрак

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Хлеб на сковороде

Домашняя пита
СЕГОДНЯ Еда

3 рецепта глазури для пасок на поминальные дни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 15:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Какую бы глазурь вы не выбрали, важно покрывать нею остывшие паски. В подборке – шоколадная, белковая и глазурь, которая не осыпается и не крошится
Рецепты глазури для пасок
Рецепты глазури для пасок / Фото: Unsplash

Так сложилось, что главные поминальные дни в Украине – это первое воскресенье после Пасхи и Радоница, она третьего мая.

Существует и традиционная еда, которую нужно приготовить в этот день, среди прочего – паски. Кто-то любит скромные украшения, а кто-то выбирает неожиданную и оригинальную глазурь.

Реклама

Ниже собраны самые удобные и легкие в приготовлении рецепты, проверенные редакцией.

Ванильная глазурь

Глазурь для куличей
Глазурь для куличей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Реклама
  • 1 стакан сахарной пудры;
  • 3 ст. л теплой воды;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.

Как приготовить:

  1. Просеять в сотейник сахарную пудру, добавить воду и ванильный экстракт. Нагреть смесь, помешивая лопаточкой, до 40 градусов.
  2. Если глазурь получится слишком густой, добавить воды, а если жидкой – еще немного сахарной пудры.

Здесь найдете рецепт паски без дрожжей, с ней справится даже новичок.

Шоколадная глазурь с какао

depositphotos_39047763_m

Реклама

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. какао-порошка;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 2-3 ст. л. молока;
  • 50 г сливочного масла.

Как приготовить:

  1. Смешать венчиком в сотейнике какао, сахар и молоко. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить, пока сахар не растворится.
  2. В конце добавить сливочное масло и перемешать. Остудить глазурь до комнатной температуры.

Как сделать паску в мультиварке – узнаете здесь. В нее добавляются шоколад и творог.

Глазурь, которая не осыпается

Желатиновая глазурь
Желатиновая глазурь / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан мелкого сахара;
  • 1 ч. л. желатина;
  • несколько капель лимонного сока;
  • ванилин;
  • 6 ст. л. ложек воды.

Как приготовить:

  1. Залить 1 чайную ложку быстрорастворимого желатина 2 ст. л. воды и оставить набухать на 5-10 минут.
  2. Смешать сахар, ванилин и оставшуюся воду. Поставить на медленный огонь и варить, помешивая, до растворения сахара.
  3. Добавить в сахарный сироп (он не должен быть кипящим) набухший желатин, перемешать и взбить миксером, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавить лимонный сок по желанию.
  4. Дать глазури немного остыть. Указанным количеством глазури можно покрыть 3-4 больших кулича.

И еще три рецепта глазури – шоколадной, белковой и как зефир – собраны в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Будь в тренде
Топ-рецепт в TikTok
Готовить
Контроль качества
Как проверить мед?
Узнать
Лайфхак недели
Как варить кофе без турки
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить кофейные зерна?
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять