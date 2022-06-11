Как приготовить греческие томатные котлеты – мяса для них не нужно

Греческая кухня продолжает очень приятно удивлять. И если очень неожиданный картофельный паштет скордалья – прежде всего гарнир, то эти томатные котлеты – самостоятельное полноценное блюдо.
И, конечно, доматокефтедес не будут таковыми без феты, покрошите ее руками и добавьте к массе.
Желательно кожуру от помидоров снять, но, как утверждает nekrasoffa_lenka, кожица не помешает и не будет ощущаться в котлетах.
Подаются доматокефтедес с дзаздзыки, напомним, это соус на основе греческого йогурта со свежим огурцом, чесноком и укропом.
Томатные котлеты доматокефтедес
Ингредиенты:
- 250 г спелых плотных помидоров;
- половина луковицы;
- петрушка, кинза, мята;
- 1 яйцо;
- 110 г муки (+-);
- 80 г феты;
- 2 зуб. чеснока;
- соль, черный перец, орегано.
Как приготовить:
- Лук нарезать очень мелким кубиком.
- У томатов убрать семечки и лишнюю жидкость, нарезать. Жидкость оставить.
- К овощам добавить яйцо, пропущенный через пресс чеснок, мелко порубленную зелень, измельченную фету.
- Добавить муку, соль, перец и орегано. Тщательно перемешать. На этом этапе нужно регулировать густоту теста соком томатов или мукой.
- Жарить на среднем огне, выложить на бумажное полотенце. Подавать с дзадзыки.
Обязательно попробуйте греческую запеканку сфугато, для нее нужны цукини.