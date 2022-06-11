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Как приготовить греческие томатные котлеты – мяса для них не нужно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 июня, 16:30
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А нужны очень плотные и спелые помидоры. Количество муки в рецепте условное, то есть ее может понадобится больше, если помидоры дадут много сока
Томатные котлеты доматокефтедес
Томатные котлеты доматокефтедес

Греческая кухня продолжает очень приятно удивлять. И если очень неожиданный картофельный паштет скордалья – прежде всего гарнир, то эти томатные котлеты – самостоятельное полноценное блюдо.

И, конечно, доматокефтедес не будут таковыми без феты, покрошите ее руками и добавьте к массе.

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Желательно кожуру от помидоров снять, но, как утверждает nekrasoffa_lenka, кожица не помешает и не будет ощущаться в котлетах.

Подаются доматокефтедес с дзаздзыки, напомним, это соус на основе греческого йогурта со свежим огурцом, чесноком и укропом.

Томатные котлеты доматокефтедес

Греческие томатные котлеты доматокефтедес
Греческие томатные котлеты доматокефтедес

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Ингредиенты:

  • 250 г спелых плотных помидоров;
  • половина луковицы;
  • петрушка, кинза, мята;
  • 1 яйцо;
  • 110 г муки (+-);
  • 80 г феты;
  • 2 зуб. чеснока;
  • соль, черный перец, орегано.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать очень мелким кубиком.
  2. У томатов убрать семечки и лишнюю жидкость, нарезать. Жидкость оставить.
  3. К овощам добавить яйцо, пропущенный через пресс чеснок, мелко порубленную зелень, измельченную фету.
  4. Добавить муку, соль, перец и орегано. Тщательно перемешать. На этом этапе нужно регулировать густоту теста соком томатов или мукой.
  5. Жарить на среднем огне, выложить на бумажное полотенце. Подавать с дзадзыки.

Обязательно попробуйте греческую запеканку сфугато, для нее нужны цукини.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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