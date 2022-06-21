Как приготовить идеально правильное соте – рецепт с овощами (фото)

Ингредиенты в соте нельзя перемешивать, технология требует подбрасывания. Все жарится на сильном огне и при минимальном количестве масла. Соте – идеальный вариант для быстрого ужина

Как правильно приготовить соте

Французская кухня подарила нам много чего неповторимого. От хрустящего багета до говядины по-бургундски, остановимся на соте.

Мы привыкли называть соте все, что тушится на сковороде, – овощи с рыбой, мясом, курицей и морепродуктами. На самом деле, sauté можно перевести, как прыгать или, что употребляется чаще, обжаривать в небольшом количестве масла.

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Так что если хотите приготовить правильное соте, то сначала нужно потренироваться с холодной сковородой, подбрасывая на ней нарезанные продукты.

Итак, правила идеального соте и рецепт от ponciki овощного с кабачками или баклажанами.

Как нужно готовить соте

Продукты для соте режутся крупно / Фото: Pixabay

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Все ингредиенты нарезаются крупно.

Перемешивать соте нужно один раз, перед подачей.

Соль добавляется в конце приготовления.

Можно добавить немного кипятка в процессе.

В сковороде должно быть несколько капель масла, распределите его по сковороде кисточкой.

Готовьте соте без крышки.

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Овощное соте

Овощное соте

Ингредиенты:

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баклажаны или кабачки;

морковь;

болгарский перец;

помидоры;

чеснок – по вкусу;

сахар – 2 ст. л.;

соль – 3 ст. л.;

уксус 6% – 80 мл

растительное масло;

острый перец – по вкусу.

Как приготовить:

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Морковь нарезать крупными кружками, баклажаны или кабачки, перец и помидоры кубиками. В горячую сковороду капнуть масло. Выложить овощи. Готовить, подбрасывая. За 5 минут до окончания готовки добавить чеснок, острый перец и уксус и перемешайте. Посолить и добавить остальные специи в конце приготовления.

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