Как приготовить идеально правильное соте – рецепт с овощами (фото)

Французская кухня подарила нам много чего неповторимого. От хрустящего багета до говядины по-бургундски, остановимся на соте.
Мы привыкли называть соте все, что тушится на сковороде, – овощи с рыбой, мясом, курицей и морепродуктами. На самом деле, sauté можно перевести, как прыгать или, что употребляется чаще, обжаривать в небольшом количестве масла.
Так что если хотите приготовить правильное соте, то сначала нужно потренироваться с холодной сковородой, подбрасывая на ней нарезанные продукты.
Итак, правила идеального соте и рецепт от ponciki овощного с кабачками или баклажанами.
Как нужно готовить соте
- Все ингредиенты нарезаются крупно.
- Перемешивать соте нужно один раз, перед подачей.
- Соль добавляется в конце приготовления.
- Можно добавить немного кипятка в процессе.
- В сковороде должно быть несколько капель масла, распределите его по сковороде кисточкой.
- Готовьте соте без крышки.
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Овощное соте
Ингредиенты:
- баклажаны или кабачки;
- морковь;
- болгарский перец;
- помидоры;
- чеснок – по вкусу;
- сахар – 2 ст. л.;
- соль – 3 ст. л.;
- уксус 6% – 80 мл
- растительное масло;
- острый перец – по вкусу.
Как приготовить:
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- Морковь нарезать крупными кружками, баклажаны или кабачки, перец и помидоры кубиками.
- В горячую сковороду капнуть масло. Выложить овощи. Готовить, подбрасывая.
- За 5 минут до окончания готовки добавить чеснок, острый перец и уксус и перемешайте.
- Посолить и добавить остальные специи в конце приготовления.
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