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Как приготовить идеально правильное соте – рецепт с овощами (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 июня, 17:06
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Ингредиенты в соте нельзя перемешивать, технология требует подбрасывания. Все жарится на сильном огне и при минимальном количестве масла. Соте – идеальный вариант для быстрого ужина
Как правильно приготовить соте
Как правильно приготовить соте

Французская кухня подарила нам много чего неповторимого. От хрустящего багета до говядины по-бургундски, остановимся на соте.

Мы привыкли называть соте все, что тушится на сковороде, – овощи с рыбой, мясом, курицей и морепродуктами. На самом деле, sauté можно перевести, как прыгать или, что употребляется чаще, обжаривать в небольшом количестве масла.

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Так что если хотите приготовить правильное соте, то сначала нужно потренироваться с холодной сковородой, подбрасывая на ней нарезанные продукты.

Итак, правила идеального соте и рецепт от ponciki овощного с кабачками или баклажанами.

Как нужно готовить соте

Продукты для соте режутся крупно
Продукты для соте режутся крупно / Фото: Pixabay

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  • Все ингредиенты нарезаются крупно.
  • Перемешивать соте нужно один раз, перед подачей.
  • Соль добавляется в конце приготовления.
  • Можно добавить немного кипятка в процессе.
  • В сковороде должно быть несколько капель масла, распределите его по сковороде кисточкой.
  • Готовьте соте без крышки.

Здесь читайте, как правильно и вкусно пожарить пельмени.

Овощное соте

Овощное соте
Овощное соте

Ингредиенты:

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  • баклажаны или кабачки;
  • морковь;
  • болгарский перец;
  • помидоры;
  • чеснок – по вкусу;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • соль – 3 ст. л.;
  • уксус 6% – 80 мл
  • растительное масло;
  • острый перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Морковь нарезать крупными кружками, баклажаны или кабачки, перец и помидоры кубиками.
  2. В горячую сковороду капнуть масло. Выложить овощи. Готовить, подбрасывая.
  3. За 5 минут до окончания готовки добавить чеснок, острый перец и уксус и перемешайте.
  4. Посолить и добавить остальные специи в конце приготовления.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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